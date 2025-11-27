Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RCB WPL Auction 2026: आरसीबी ने दो दिग्‍गज ऑलराउंडर्स को एक ही कीमत पर खरीदा

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी 2026 में आरसीबी  6.15 करोड़ रुपये पर्स के साथ आई है। उनके पास एक RTM मौजूद है। ऐसे में वह अपने बेश्कीमती खिलाड़ी को वापस पाने के लिए आरटीएम यूज करते दिखाई देंगे। साल 2024 में स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम ने अपना पहला टाइटल जीता था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WPL Mega Auction 2026 RCB: महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी 2026 आज नई दिल्ली में होनी है। आरसीबी ने चार खिलाड़ियों को ही रिटेन किया है। आरसीबी अपनी टीम बनाने के लिए 6.5 करोड़ रुपये पर्स के साथ ऑक्शन में आएगी। उनके पास एक RTM मौजूद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में वह अपने बेश्कीमती खिलाड़ी को वापस पाने के लिए आरटीएम यूज करते दिखाई देंगे। साल 2024 में स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम ने अपना पहला टाइटल जीता था। इस बार भी फ्रेंचाइजी मंधाना की ही कप्तानी में वो इतिहास दोहराने उतर सकती है।

    WPL मेगा नीलामी में खरीदे गए खिलाड़‍ियों की डिटेल्‍स

    जॉर्जिया वोलऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज की बेस प्राइस 40 लाख रुपये है। आरसीबी ने तुरंत ही पैडल उठाया। यूपी वॉरियर्स ने भी कड़ी टक्‍कर दी। वॉरियर्स ने अपने कदम पीछे खींचे और आरटीएम का उपयोग नहीं करने का फैसला भी लिया। आरसीबी ने कंगारू बैटर को 60 लाख रुपये में खरीदा।

    नाडिन डी क्‍लर्क - नाडिन डी क्‍लर्क की बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। गुजरात जायंट्स ने पहले दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर के लिए पैडल उठाया। आरसीबी ने उन्‍हें टक्‍कर दी। बोली का रोमांच बढ़ा और अंत में आरसीबी की टीम ने 65 लाख रुपये में खरीदा।

    राधा यादव - भारतीय ऑलराउंडर राधा यादव की बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। गुजरात जायंट्स और आरसीबी के बीच भारतीय ऑलराउंडर को खरीदने की होड़ मची। आरसीबी ने अंत में बाजी जीती और 65 लाख रुपये में राधा को अपने साथ जोड़ा। 

    ऑक्शन में साइन किए गए खिलाड़ी- जॉर्जिया वोल (60 लाख रुपये)


    रिटेन किए गए खिलाड़ियों- स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल

     