GG WPL Auction 2026: गुजरात ने 2 करोड़ रुपये में सोफी डिवाइन और 60 लाख में रेणुका सिंह को खरीदा

WPL Mega Auction 2026 GG: महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी 2026 आज नई दिल्ली में होनी है। गुजरात जायंट्स ने महज दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को रिटेन किया था। गुजरात जायंट्स के पास 9 करोड़ का पर्स है। वह लौरा वोल्वार्ड्ट को वापस पाने की पूरी कोशिश करेगी।
ऐसे में वह अपने बेश्कीमती खिलाड़ी को वापस पाने के लिए आरटीएम यूज करते दिखाई देंगे। गुजरात जायंट्स साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट को वापस पाने की पूरी कोशिश करेगी। लौरा महिला वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं थी। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में शतकीय पारी खेली थी।
WPL 2026 नीलामी की डिटेल्स
गुजरात जायंट्स ने रेणुका सिंह को (60 लाख रुपये) में खरीदा। रेणुका की बेस प्राइस 40 लाख रुपये थी। गुजरात ने लगातार बोली लगाकर तेज गेंदबाज को अपने खेमे में जोड़ा।
31 साल की भारती फूलमाली की बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले पैडल उठाया। गुजरात जायंट्स ने मुंबई को टक्कर दी। गुजरात ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन यूपी वॉरियर्स रेस में आया। हालांकि, मुंबई इंडियंस ने सभी को पछाड़ा और 45 लाख रुपये में भारती को खरीदा। गुजरात जायंट्स ने आरटीएम का उपयोग किया और 70 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। मुंबई ने फूलमाली को खरीदे जाने के लिए 70 लाख रुपये की बोली लगाई, जिसे गुजरात ने स्वीकार किया।
ऑक्शन में साइन किए गए खिलाड़ी- सोफी डिवाइन (2 करोड़ रुपये), रेणुका सिंह (60 लाख रुपये), भारतीय फूलमाली (70 लाख रुपये)
रिटेन किए गए खिलाड़ियों- एश्ली गार्डनर, बेथ मूनी
Gujarat Giants Squad for WPL 2026:
एश्ली गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन (2 करोड़ रुपये), रेणुका सिंह (60 लाख रुपये), भारतीय फूलमाली (70 लाख रुपये)
