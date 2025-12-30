सर डॉन ब्रैडमैन ने जो कैप भारतीय खिलाड़ी को तोहफे में दी थी उसकी होगी नीलामी, 75 साल से एक ही जगह है ये टोपी
महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन द्वारा 1947-48 के भारत दौरे के दौरान पहनी गई बैगी ग्रीन कैप की अगले महीने नीलामी होगी। स्वतंत्र भारत के पहले अंतरराष ...और पढ़ें
पीटीआई, सिडनी: महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने भारत के 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान जो बैगी ग्रीन कैप पहनी थी, उसकी अगले महीने नीलामी की जाएगी। ब्रैडमैन ने उस सीरीज के दौरान भारतीय ऑलराउंडर श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी को कैप उपहार में दी थी।
वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दौरा था। ब्रैडमैन के दौर की बची हुई अधिकांश बैगी ग्रीन कैप विभिन्न संग्रहालयों या निजी संग्रहों में रखी गई हैं, लेकिन इस कैप को कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया या बिक्री के लिए नहीं रखा गया।
75 साल से एक ही परिवार के पास है कैप
ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (एएपी) के अनुसार यह कैप 75 वर्षों से अधिक समय से लगातार एक ही परिवार के स्वामित्व में रही है। लायड्स आक्शंस के ली हेम्स ने कहा कि यह क्रिकेट इतिहास की एक वास्तविक वस्तु है, जिसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने व्यक्तिगत रूप से उपहार में दिया था। इसकी सार्वजिनक नीलामी की जाएगी।
पहनते थे अलग-अलग कैप
ब्रैडमैन के दौर के टेस्ट क्रिकेटर प्रत्येक सीरीज के लिए अलग-अलग कैप पहनते थे। ब्रैडमैन ने भारत के विरुद्ध 1947-48 की सीरीज में में छह पारियों में 178.75 के औसत से 715 रन बनाए थे। इसमें तीन शतक और एक दोहरा शतक शामिल था। आस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 4-0 से जीती थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।