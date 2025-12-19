AUS vs ENG: डॉन ब्रेडमैन, माइकल क्लार्क और अब ट्रेविस हेड, एडिलेड में शतक जड़कर कंगारू ओपनर ने हासिल किया बड़ा मुकाम
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड ने एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट में शतक जमाकर डॉन ब्रेडमैन के खास क्लब में अपनी जगह बना ली है। हेड ने एडिलेड में लगातार चौथा टेस्ट शतक जमाया। हेड की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर शिकंजा कस लिया है।
हेड तीसरे दिन स्टंप्स के समय 142 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह हेड टेस्ट इतिहास के पांचवें बल्लेबाज बने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक ही मैदान पर लगातार चार या ज्यादा शतक जमाए। बड़ी बात यह है कि एडिलेड में हेड लगातार चार शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले माइकल क्लार्क ने यह कमाल किया था।
कंगारुओं का दबदबा
वैसे ऑस्ट्रेलिया के एक मैदान में लगातार चार शतक जमाने वालों की लिस्ट में चार ऑस्ट्रेलियाई जबकि एक इंग्लिश बल्लेबाज है। इंग्लैंड के वॉली हेमंड ने सिडनी में यह कारनामा करके दिखाया था।
बता दें कि डॉन ब्रेडमैन और स्टीव स्मिथ ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर लगातार चार शतक जमाने का कमाल किया। वहीं माइकल क्लार्क और ट्रेविस हेड ने एडिलेड में लगातार चार शतक ठोके। वॉली हेमंड ने सिडनी पर अपनी बादशाहत साबित की।
ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान पर लगातार चार टेस्ट शतक जमाने वाले बल्लेबाज
- डॉन ब्रेडमैन (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (1928-1932)
- वॉली हेमंड (इंग्लैंड), सिडनी (1928-1936)
- माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2012-2014)
- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (2014-2017)
- ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2022-2025)
कैसे पूरा किया शतक
ट्रेविस हेड ने अपने होमग्राउंड पर जो रूट की गेंद पर सीधे शॉट खेलकर अपना शतक पूरा किया। हेड ने हेलमेट उतारा, पिच को चूमा और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी को शतक पूरा करने पर सैल्यूट किया। यह हेड के लिए भावुक पल था, जिन्होंने बाद में स्वीकार किया कि एडिलेड में एशेज शतक पूरा करने का उनका सपना था।
याद दिला दें कि हेड ने एडिलेड में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो शतक (2022 और 2024), भारत के खिलाफ 2024 में शतक और फिर इंग्लैंड के खिलाफ शतक जमाया।
