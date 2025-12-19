Language
    Ashes 2025: इंग्लैंड की 'हेडेक' बने ट्रेविस हेड, एक और हार की कगार पर अंग्रेज; ऑस्ट्रेलिया ने ली विशाल बढ़त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    शतक जड़ने के बाद ट्रेविस हेड। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेविस हेड की नाबाद शतकीय पारी के चलते एक बार फिर इंग्लैंड हार की कगार पर पहुंच गया है। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 271 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 356 रन हो गई है। एलेक्स कैरी 52 रन और ट्रेविस हेड 142 रन बनाकर नाबाद लौटे।

    अगर एशेज के बुरे सपनों का कोई जाना-पहचाना स्थान कोई है तो वह एडिलेड ओवल है और ट्रेविस हेड उन्हें बखूबी बयां किया। तीसरे दिन की शुरुआत इंग्लैंड के संघर्षपूर्ण प्रदर्शन के साथ हुई और अंत में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। हेड के सीरीज के दूसरे शतक ने इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

    स्टोक्स और आर्चर ने जोड़े 85 रन

    इंग्लैंड ने सुबह चोट से जूझ रहे और ऐंठन से परेशान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। इस जोड़ी ने नौवें विकेट के लिए 106 रनों की जुझारू साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया। स्टोक्स ने अर्धशतकीय पारी खेली।

    आखिरकार, दूसरी नई गेंद ने अपना काम कर दिया। मिशेल स्टार्क ने स्टोक्स को 83 रन पर आउट कर दिया और आर्चर भी जल्द ही स्कॉट बोलैंड की गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड 286 रनों पर ऑल आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया को 85 रनों की बढ़त मिल गई।

    हेड और कैरी के बीच 122 रन की साझेदारी

    ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत खराब रही। जेक वेदरलैंड 1 रन बनाकर आउट हुए। अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (13) और उस्मान ख्वाजा (40) रन बनाकर जल्दी पवेलिन लौट गए। कैमरन ग्रीन 7 रन बनाकर जोश टंग का शिकार बने। हालांकि, इसके बाद हेड को कैरी का साथ मिला।

    दोनों पांचवें विकेट के लिए 175 गेंद पर नाबाद 122 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड की उम्मीदों को झटका दिया। दोनों ने संभलकर खेलते हुए इंग्लैंड को विकेट से दूर रखा। जोश टंग ने दो विकेट चटकाए। फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत पकड़ बना ली है।

