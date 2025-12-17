Alex Carey, AUS vs ENG: शतक जड़कर इमोशनल हुए एलेक्स कैरी, स्टैंड्स में बैठी वाइफ भी नहीं रोक पाईं आंसू-VIDEO
Alex Carey, AUS vs ENG: एशेज टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बैटर एलेक्स कैरी ने शानदार शतक जड़ा, जो उनके टेस्ट करियर ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Alex Carey Century: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की पांच महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई, लेकिन टीम को उस वक्त झटका लगा, जब स्टीव स्मिथ बीमारी के कारण प्लेइंग-11 से बाहर हो गए। उनकी जगह उस्मान ख्वाजा को मौका दिया गया। उस्मान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए 82 रन बनाए। ख्वाजा भले ही शतक नहीं जड़ पाए, लेकिन विकेटकीपर बैटर एलेक्स कैरी ने शतक जड़कर बची हुई कसर पूरी कर दी।
एलेक्स कैरी ने 134 गेंदों में अपना तीसरा टेस्ट शतक जड़ा। उनके बल्ले से इस दौरान 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। ये उनका एशेज में पहला शतक रहा। इस तरह वह एशेज में शतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौथे विकेटकीपर बैटर बने। इतना ही नहीं, एलेक्स कैरी शतक जड़ने के बाद इमोशनल नजर आए। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
Alex Carey, AUS vs ENG: एलेक्स कैरी ने जड़ा शतक
दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीसरे टेस्ट मैच (AUS vs ENG 3rd Test) में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए कंगारू टीम की शुरुआत खराब रही। पारी के 9वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने जैक वेदरलैंड को 18 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। इसके अगले ओवर में ब्रायडन कार्से ने ट्रेविस हेड को 10 रन के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाया।
इस तरह दोनों ओपनर्स सस्ते में पवेलियन लौटे। इसके बाद मार्नस लाबुशेन ने उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर टीम की पारी को संभाला। मार्नस तो 40 गेंद पर 19 रन बनाकर जोफ्रा का शिकार बने, लेकिन उस्मान ख्वाजा, जिन्हें स्टीव स्मिथ के बाहर होने के बाद मौका मिला, उन्होंने 126 गेंद पर 82 रन की पारी खेली।
"That one is for you dad!"
A wonderful moment as the hometown hero Alex Carey brings up 100.
CAREY's WIFE IN TEARS 🤍
One of the Underrated Test batter, Alex Carey.
वहीं, कैमरन ग्रीन, जिन्हें ऑक्शन 2026 में केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, वह अपना खाता तक नहीं खोल पाए। विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने टीम को मुश्किल समय में संभाला। एलेक्स ने 143 गेंद पर 106 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल रहा। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक रहा।
एलेक्स कैरी (Alex Carey Century Adelaide Oval) को एडिलेड ओवल में शतक जड़ने के बाद इमोशनल देखा गया। उन्होंने शतक जड़ते ही हेलमेट निकाला और बल्ला उठाकर सेलिब्रेट किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को खास अंदाज में ट्रिब्यूट दिया। वहीं, सोशल मीडिया पर एलेक्स कैरी के शतक जड़ने के बाद उनकी वाइफ की फोटो तेजी से वायरल हो गई। एलेक्स कैरी की वाइफ एलोइस मैच देखने पहुंची थी, जो भी एलेक्स कैरी के शतक जड़ने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाईं।
अगर बात करें मैच की तो इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (The Ashes AUS vs ENG 3rd Test Day 1 Stumps) के तीसरे टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स तक एलेक्स कैरी के शतक और उस्मान ख्वाजा के बेहतरीन अर्धशतक की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए। मिचेल स्टार्क 33 और नाथन लियोन शून्य पर नाबाद हैं। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट, ब्रायडन कार्स ने 2 विकेट, विल जैक्स ने 2 विकेट, और जोश टंग ने 1 विकेट लिए।
