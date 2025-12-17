Alex Carey, AUS vs ENG: शतक जड़कर इमोशनल हुए एलेक्स कैरी, स्टैंड्स में बैठी वाइफ भी नहीं रोक पाईं आंसू-VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Alex Carey Century: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की पांच महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई, लेकिन टीम को उस वक्त झटका लगा, जब स्टीव स्मिथ बीमारी के कारण प्लेइंग-11 से बाहर हो गए। उनकी जगह उस्मान ख्वाजा को मौका दिया गया। उस्मान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए 82 रन बनाए। ख्वाजा भले ही शतक नहीं जड़ पाए, लेकिन विकेटकीपर बैटर एलेक्स कैरी ने शतक जड़कर बची हुई कसर पूरी कर दी।

एलेक्स कैरी ने 134 गेंदों में अपना तीसरा टेस्ट शतक जड़ा। उनके बल्ले से इस दौरान 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। ये उनका एशेज में पहला शतक रहा। इस तरह वह एशेज में शतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौथे विकेटकीपर बैटर बने। इतना ही नहीं, एलेक्स कैरी शतक जड़ने के बाद इमोशनल नजर आए। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Alex Carey, AUS vs ENG: एलेक्स कैरी ने जड़ा शतक दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीसरे टेस्ट मैच (AUS vs ENG 3rd Test) में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए कंगारू टीम की शुरुआत खराब रही। पारी के 9वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने जैक वेदरलैंड को 18 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। इसके अगले ओवर में ब्रायडन कार्से ने ट्रेविस हेड को 10 रन के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाया।