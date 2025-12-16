AUS vs ENG 3rd Test Playing 11: उस्मान ख्वाजा ड्रॉप....सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग-11 में किए 2 बड़े बदलाव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG 3rd Test Playing 11: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से पहले कंगारू टीम ने प्लेइंग-11 का एलान कर दिया है। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दो मैच खेले जा चुके है, जिसमें दोनों मैचों में जीत ऑस्ट्रेलिया को मिली है। वह सीरीज में 2-0 से आगे है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्लेइंग-11 के एलान करते हुए बताया कि उनके नियमित टेस्ट कप्तान पैट कमिंस लंबी चोट के बाद एशेज सीरीज में वापसी कर रहे हैं। उनके अलावा नाथन लियोन को गाबा टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले माइकल नेसर की जगह टीम में शामिल किया गया है। वहीं, 39 साल के उस्मान ख्वाजा को ड्रॉप किया गया।

AUS vs ENG 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 का एलान दरअसल, एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं। पैट कमिंस की वापसी हुई है, जबकि पर्थ में टेस्ट डेब्यू करने वाले ब्रेंडन डॉगेट को बाहर होना पड़ा है।