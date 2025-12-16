AUS vs ENG 3rd Test Playing 11: उस्मान ख्वाजा ड्रॉप....सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग-11 में किए 2 बड़े बदलाव
Australia Playing 11 Announced Ashes: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग-11 की घोषणा कर दी है। 2-0 से आग ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG 3rd Test Playing 11: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से पहले कंगारू टीम ने प्लेइंग-11 का एलान कर दिया है। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दो मैच खेले जा चुके है, जिसमें दोनों मैचों में जीत ऑस्ट्रेलिया को मिली है। वह सीरीज में 2-0 से आगे है।
अब तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्लेइंग-11 के एलान करते हुए बताया कि उनके नियमित टेस्ट कप्तान पैट कमिंस लंबी चोट के बाद एशेज सीरीज में वापसी कर रहे हैं। उनके अलावा नाथन लियोन को गाबा टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले माइकल नेसर की जगह टीम में शामिल किया गया है। वहीं, 39 साल के उस्मान ख्वाजा को ड्रॉप किया गया।
AUS vs ENG 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 का एलान
दरअसल, एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं। पैट कमिंस की वापसी हुई है, जबकि पर्थ में टेस्ट डेब्यू करने वाले ब्रेंडन डॉगेट को बाहर होना पड़ा है।
गाबा टेस्ट की दूसरी पारी में पांच विकेट लेने वाले माइकल नेसर की जगह अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को टीम में शामिल किया गया है।
वहीं, 39 साल के उस्मान ख्वाजा फिट घोषित होने के बावजूद टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। ऐसे में ट्रेविस हेड को जेक वेदराल्ड के साथ ओपनिंग करने आएंगे।
एडिलेड टेस्ट से पहले कप्तान पैट कमिंस ने साफ किया कि ख्वाजा का टेस्ट करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। कप्तान ने कहा,
मुझे लगता है कि सेलेक्टर हर हफ्ते टीम चुनने को लेकर काफी स्पष्ट हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार पिछली टीम ही उतरेगी। हम गेंदबाजों के साथ भी ऐसा करते हैं। उस्मान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह ओपनिंग में भी रन बनाते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी। अगर हमें लगता कि वह सीधे टीम में आने के लायक नहीं हैं, तो वह स्क्वॉड में नहीं होते। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जरूरत पड़ी तो वह फिर से टीम में आ सकते हैं।
पैट कमिंस
Australia have announced their XI for the third Test in Adelaide 👀— cricket.com.au (@cricketcomau) December 16, 2025
Full XI: https://t.co/Yi0w7ANPFv pic.twitter.com/xGN43O904y
AUS vs ENG 3rd Test Playing 11-
ऑस्ट्रेलिया- ट्रैविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड
इंग्लैंड- जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।