    AUS vs ENG 3rd Test: सीरीज बचाने के लिए इंग्लैंड ने चली तगड़ी चाल, एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग-11 में इस खतरनाक प्लेयर की कराई एंट्री

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहले ही 2-0 से आगे है। इंग्लैंड ने ...और पढ़ें

    AUS vs ENG: एडिलेड टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 में किया 1 बदलाव

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG 3rd Test Playing 11: इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और वह सीरीज में 2-0 से आगे है।

    अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर 17 दिसंबर से खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम ने प्लेइंग-11 का एलान कर दिया है। एडिलेड में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में इंग्लिश टीम ने एक बदलाव किया है। मेहमान टीम ने गस एटकिनसन की जगह तेज गेंदबाज जोश टंग को मौका दिया है।

    एडिलेड टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 में किया 1 बदलाव

    दरअसल, एडिलेड में खेले जाने वाले इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में इंग्लिश टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स ही करेंगे, जबकि विल जैक्स प्लेइंग-11 में बरकरार हैं। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम केवल एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी। जोश टंग को इस साल जुलाई में भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच के बाद पहली बार रेड बॉल क्रिकेट में खेलते हुए देखा जाएगा। 28 साल के इस तेज गेंदबाज ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेलते हुए कुल 31 विकेट चटकाए हैं, जिसमें से पांच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए हैं।

    एशेज सीरीज की बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम अभी 2-0 से पीछे हैं। उनकी नजरें होगी कि वह 17 दिसंबर से एडिलेड में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच को जीते और सीरीज को बचाई।

    AUS  vs ENG 3rd Test: तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

    जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, और जोश टंग

    Ashes 2025 Schedule

    पहला टेस्ट- पर्थ स्टेडियम (21-22 नवंबर- ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता मैच)

    दूसरा टेस्ट- गाबा स्टेडियम (4 दिसंबर-7 दिसंबर- ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता मैच)

    तीसरा टेस्ट-एडिलेड ओवल (17 दिसंबर-21 दिसंबर)

    चौथा टेस्ट-एमसीजी (दिसंबर 26-30 दिसंबर)

    पांचवां टेस्ट (SCG- जनवरी 4 से 8 जनवरी 2026) 

