AUS vs ENG 3rd Test: सीरीज बचाने के लिए इंग्लैंड ने चली तगड़ी चाल, एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग-11 में इस खतरनाक प्लेयर की कराई एंट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG 3rd Test Playing 11: इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और वह सीरीज में 2-0 से आगे है।

अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर 17 दिसंबर से खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम ने प्लेइंग-11 का एलान कर दिया है। एडिलेड में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में इंग्लिश टीम ने एक बदलाव किया है। मेहमान टीम ने गस एटकिनसन की जगह तेज गेंदबाज जोश टंग को मौका दिया है।