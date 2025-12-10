AUS vs ENG: Pat Cummins की वापसी...एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्क्वॉड का एलान; जोश हेजलवुड एशेज सीरीज से बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG 3rd Test Australia Squad: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट (एडिलेड) के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है। कंगारू टीम के लिए राहत की बात ये है कि नियमित कप्तान पैट कमिंस टीम में लौट आए हैं। कमिंस ने कमर दर्द के कारण पहले दो टेस्ट नहीं खेले थे।

अब वह तीसरे टेस्ट से टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बनाए हुए है और तीसरा मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। Australia Squad Announced: ऑस्ट्रेलिया की टीम का एलान दरअसल, पैट कमिंस (Pat Cummins AUS vs ENG 3rd Test) जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट के बाद से किसी भी मैच में नहीं उतरे थे। उनकी कमर में दर्द की समस्या के चलते उन्हें आराम दिया गया था।

उनकी रिकवरी उम्मीद से तेजी से हुई, इसलिए उन्हें अभ्यास में ज्यादा ओवर फेंकने का मौका दिया गया ताकि वे तीसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट हो सकें। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने कहा कि वो मानते हैं कि कमिंस पूरी तैयारी के साथ वापसी करेंगे। जोश हेजलवुड एशेज सीरीज से बाहर पैट कमिंस की वापसी से जहां कंगारू टीम ने राहत की सांस ली तो टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है। दिग्गज तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अब एशेज सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। उनकी हैमस्ट्रिंग की चोट गंभीर बताई गई है। अब हेजलवुड का ध्यान अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी पर ही होगा।