    AUS vs ENG: इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, प्रमुख खिलाड़ी एशेज सीरीज से बाहर; 1 टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी बना रिप्लेसमेंट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    Mark Wood ruled out: एशेज सीरीज में इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं ...और पढ़ें

    Ashes Blow: Mark Wood इंजरी के चलते पूरी एशेज सीरीज से बाहर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mark Wood Ruled out of Ashes: इंग्लैंड क्रिकेट टीम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में मिली हार के बाद इंग्लैंड की टीम के तेज गेंदबाज मार्क वुड इंजरी के चलते पूरी एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं।

    मार्क वुड को पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान बाएं घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद वह अब बाकी बचे हुए तीनों टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं, जिससे इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि एडिलेड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर से खेला जाना है।

    Ashes Blow: Mark Wood इंजरी के चलते पूरी एशेज सीरीज से बाहर

    दरअसल, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड (England Cricket Mark Wood Ruled Out) चोटिल होने के बाद बाकी बचे हुए एशेज मैचों से बाहर हो गए हैं। मार्क वुड इस हफ्ते के अंत तक स्वदेश वापस लौट जाएंगे, जहां वह ECB की मेडिकल टीम की निगरानी में अपनी रिकवरी और रिहैब पर काम करेंगे।

    Mark Wood के रिप्लेसमेंट का एलान हुआ

    मार्क वुड (Mark Wood Replacement) के इंजरी के चलते बाहर होने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर को सीनियर स्क्वॉड में शामिल किया है। फिशर हाल ही में इंग्लैंड लायंस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे और अब वे एशेज सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए इंग्लैंड टीम से जुड़ गए हैं।

    बता दें कि मार्क वुड के पूरी एशेज सीरीज से बाहर होने की खबर ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड के सीरीज से बाहर होने के बाद आई। कंगारू टीम को भी तीसरे टेस्ट से पहले झटका लगा है। जोश हेजलवुड भी पूरी एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं।

    Ashes 2025 के बाकी बचे मैचों का शेड्यूल

    • तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल
    • चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, MCG, मेलबर्न
    • पांचवां टेस्ट: 4-8 जनवरी, SCG, सिडनी

    एशेज 2025 के लिए इंग्लैंड की अपडेटेड टीम

    बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (उपकप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), जोश टंग, मैथ्यू फिशर।

