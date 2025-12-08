AUS vs ENG: 'जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग...', एक तो हार ऊपर से ऐसा बयान; पिंक बॉल टेस्ट हारने के बाद ये क्या बोले इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रेंडम मैकुलम (Brendon Mccullum) ने माना कि उनकी टीम ने जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी, जिसकी वजह से पिंक बॉल टेस्ट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट भी हार गई है।

पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड फिलहाल 0-2 से पीछे है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज जीतने के लिए एक और टेस्ट जीतना होगा। ब्रिस्बेन में खेले गए डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में मिली हार के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने जो बहाने बनाए, वह तेजी से वायरल हो रहे हैं।

दूसरे टेस्ट हारने के बाद क्या बोले कोच Brendon Mccullum? दरअसल, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो इस टेस्ट मैच से पहले मुझे लगा कि हमने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली है। हमने पांच दिन बहुत कड़ी ट्रेनिंग की, लेकिन कभी-कभी सबसे जरूरी होता है कि आप तरोतजा महसूस करें और आपका दिमान पूरी तरह से शांत हो। हमने इस टेस्ट से पहले पांच से 10 ट्रेनिंग सेशन किया।