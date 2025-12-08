AUS vs ENG: 'जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग...', एक तो हार ऊपर से ऐसा बयान; पिंक बॉल टेस्ट हारने के बाद ये क्या बोले इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रेंडम मैकुलम (Brendon Mccullum) ने माना कि उनकी टीम ने जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी, जिसकी वजह से पिंक बॉल टेस्ट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट भी हार गई है।
पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड फिलहाल 0-2 से पीछे है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज जीतने के लिए एक और टेस्ट जीतना होगा। ब्रिस्बेन में खेले गए डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में मिली हार के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने जो बहाने बनाए, वह तेजी से वायरल हो रहे हैं।
दूसरे टेस्ट हारने के बाद क्या बोले कोच Brendon Mccullum?
दरअसल, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो इस टेस्ट मैच से पहले मुझे लगा कि हमने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली है। हमने पांच दिन बहुत कड़ी ट्रेनिंग की, लेकिन कभी-कभी सबसे जरूरी होता है कि आप तरोतजा महसूस करें और आपका दिमान पूरी तरह से शांत हो। हमने इस टेस्ट से पहले पांच से 10 ट्रेनिंग सेशन किया।
मैकुलम ने 7Cricket से कहा,
जैसा कि हम सब जानते हैं, यह खेल दिमाग के ऊपरी दो इंच से खेला जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम शारीरिक रूप से, तकनीकी रूप से तैयार हों और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार रहें। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हम तरोताज़ा रहें और मैच के दबाव में सही फैसले ले सकें। आज रात हम एक बीयर पिएंगे। सच बताऊँ तो इस टेस्ट मैच से पहले मुझे लगा कि हमने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली थी।
ब्रेंडन मैकुलम (इंग्लैंड के हेड कोच)
उन्होंने यह भी माना कि इंग्लैंड को एडिलेड की परिस्थितियों के अनुसार ढलने में मुश्किल हुई, जब ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें दूसरे दिन-रात टेस्ट की दूसरी पारी में 241 रन पर आउट कर दिया।
उन्होंने कहा कि हमें अभी काम करना है। हमारे पास समय है। हम पहले भी ऐसी स्थिति में रहे हैं और खुद पर तरस खाने से कोई फायदा नहीं। आपको खुद को संभालना होता है और फिर से शुरुआत करनी होती है।
इंग्लैंड के हेड कोच आगे बोले,
हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए आपको तीनों विभागों में बेहतरीन होना पड़ता है, और हम नहीं थे। यह कड़वी सच्चाई है और हम इसे स्वीकार करते हैं। हमारी नजर से, हमें पता है कि हमें बेहतर होना होगा। एडिलेड की परिस्थितियों के अनुसार हमें जल्दी ढलना होगा। मुझे लगा यहाँ हम हालात को समझने में थोड़ा धीमे थे।
ब्रेंडन मैकुलम
