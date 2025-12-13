AUS vs ENG 3rd Test: तीसरे एशेज टेस्ट से पहले फिट हुए उस्मान ख्वाजा, बुधवार से एडिलेड में खेला जाएगा मुकाबला
उस्मान ख्वाजा ने कहा कि मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं और खेलने के लिए तैयार हूं। ख्वाजा की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को ओपनिंग के लि ...और पढ़ें
एडिलेड, एएनआइ: अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने बुधवार से एडिलेड में इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाले तीसरे एशेज टेस्ट से पहले खुद को पूरी तरह फिट घोषित किया है। ख्वाजा पर्थ में खेले गए पहले एशेज टेस्ट के दौरान पीठ में आई ऐंठन से पूरी तरह उबर नहीं पाने के कारण ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाए थे।
उस्मान ख्वाजा ने कहा कि मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं और खेलने के लिए तैयार हूं। ख्वाजा की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को ओपनिंग के लिए प्रमोट किया था। हेड ने जेक वेदराल्ड के साथ पारी की शुरुआत की और दोनों ने पर्थ में दूसरी पारी में 77 रन, जबकि ब्रिस्बेन में 75 और 37 रन की उपयोगी साझेदारियां कीं।
हालिया, फार्म को लेकर ख्वाजा को लेकर चर्चाएं जरूर हुई हैं। तीसरे टेस्ट के लिए क्या आस्ट्रेलिया हेड और वेदराल्ड की ओपनिंग जोड़ी के साथ आगे बढ़ेगा या फिर ख्वाजा की वापसी होगी, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, ख्वाजा बाहरी चर्चाओं से बेपरवाह दिखे और उनका पूरा ध्यान एडिलेड टेस्ट की तैयारी पर है।
उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो ऐसी बातें मुझे ज्यादा परेशान नहीं करतीं। उम्र के साथ मैं उन चीजों को लेकर ज्यादा सहज हो गया हूं, जिन पर मेरा नियंत्रण है और जिन पर नहीं है। 85 टेस्ट मैचों में 6055 रन बना चुके ख्वाजा ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अब भी उन्हें महत्व देती है।
