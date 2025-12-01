Language
    Ashes Series: तूफानी ट्रेविस हेड ओपनिंग करने को हैं तैयार, गाबा में इंग्लैंड को पड़ न जाए लेने के देने

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड दूसरे एशेज टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर टीम को जरूरत है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हेड ने पर्थ टेस्ट की दूसर पारी में ओपनिंग की थी और तूफानी शतक जमाया है। 

    ट्रेविस हेड अपनी तूफानी बैटिंग के लिए मशहूर हैं

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा एशेज के दूसरे टेस्ट से पहले सिर्फ तीन दिन शेष रहने के बावजूद पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं, लेकिन अपने घरेलू एशेज में खेलने के लिए जोर लगा रहे हैं। ख्वाजा टीम के ओपनर हैं लेकिन अगर वह फिट नहीं हो पाते हैं तो ट्रेविस हेड इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। हेड ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दूसरी पारी में ओपनिंग की थी और तूफानी पारी खेल टीम को जीत दिलाई थी।

    बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 83 गेंदों पर 123 रनों की पारी खेल दो दिन में ही मैच खत्म कर दिया था। हेड ने कहा कि अगर मैच जीतने और टीम की जरूरत के हिसाब से उन्हें ओपनिंग करना पड़े तो वह इसके लिए तैयार हैं। अगर ख्वाजा फिट भी हो जाते हैं तो भी हेड को ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है।

    'मैं खुश हूं'

    हेड वनडे और टी20 में टीम के लिए ओपनिंग करते हैं। हालांकि, टेस्ट में वह मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। पहले टेस्ट में ख्वाजा को चोट लग गई थी और इसी कारण उन्हें ओपनिंग का मौका मिला जिसे उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया। ईएसपीएनक्रिकइंफो ने हेड के हवाले से लिखा है, "मैं खुश हूं। अगर टेस्ट मैच जीतने के लिए मुझे ये करना पड़े और ये वाकई में जरूरी है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं इस समय हर किसी चीज के लिए तैयार हूं। इसके पीछे मेहनत लगती है। मैं अभी यहां आया हूं। पिछले सप्ताह हमारी ज्यादा बात नहीं हुई है। आप जितना समय बिता सकते हैं उतना समय बिताने वाली बात है। इस तरह की बड़ी सीरीज में आपको आराम करने का ज्यादा समय नहीं मिलता है।"

    ख्वाजा के क्या हैं हाल?

    पिछले सप्ताह पीठ में चोट लगने के बाद पहली बार ख्वाजा की फिटनेस जांच की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार दोपहर हुए फिटनेस टेस्ट के दौरान उन्हें मेडिक्स ने पास के नेट में करीबी निगरानी में रखा। ख्वाजा को एशेज के पहले मैच के दौरान पीठ में ऐंठन हुई थी और इंग्लैंड की पहली पारी के अंत में उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। वह पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए थे।

    गाबा आउटफील्ड पर अभ्यास के बाद ख्वाजा 30 मिनट के नेट सत्र के दौरान असहज नजर आए। उन्होंने केवल सहायक कोच माइकल डी वेनुटो द्वारा दिए गए थ्रो-डाउन का सामना किया, जिसमें उन्होंने साधारण प्रैक्टिस विकेटों पर पुल शॉट्स का अभ्यास किया। ख्वाजा की रनिंग ड्रिल्स के बाद मेडिकल स्टाफ ने कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड और चयनकर्ता जार्ज बैली के साथ बैठक की। ऑस्ट्रेलिया ख्वाजा के इस वापसी बल्लेबाजी सत्र के बाद उनके महसूस करने के तरीके पर नजर रखेगा।

