Ashes Series: दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, तूफानी गेंदबाज का खेलना मुश्किल

एएनआई ब्रिस्बेन, एएनआइ: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड के दूसरे एशेज टेस्ट से बाहर होने की संभावना है। इससे इंग्लैंड को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वह पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से करारी हार झेल चुकी है। टीम प्रबंधन का लक्ष्य इस तेज गेंदबाज को घुटने की चोट के चलते आराम देकर बाकी एशेज के लिए तैयार रखना है।

वुड पर्थ में शुरुआती टेस्ट के दौरान पूरी तरह से पेस अटैक में थे जो मार्च में घुटने की सर्जरी के बाद लगभग नौ महीनों में उनका पहला प्रतियोगी मैच था। हालांकि, वुड पर्थ टेस्ट से पहले ही चोट के शक में थे, जब उन्हें हैमस्टि्रंग के स्कैन के लिए भेजा गया था, पर उनकी रिपोर्ट सही आई थीं।

अभ्यास सत्र से रहे नदारद लेकिन अब जानकारी है कि 35 साल के वुड अब अपने बाएं घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं। गुलाबी गेंद से खेले जाने वाला दूसरा एशेज टेस्ट गुरुवार से ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा। पर्थ में इंग्लैंड की हार इतनी तेजी से हुई थी कि मैच सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया, जिसमें वुड ने कुल 11 ओवर फेंके और 44 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके।