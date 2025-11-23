Language
    Ashes Series: मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हो गया करोड़ों का नुकसान, बोर्ड में पसरा मातम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को दो दिन में ही पटखनी दे दी। उसकी इस जीत से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को खुश होना था लेकिन वो निराश है। 

    मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड ने पर्थ में बरपाया कहर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए एशेज-2025 के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के हीरो मिचेलस्टार्क और ट्रेविसहेड रहे। स्टार्क ने अपनी कहर बरपाती गेंदों से मैच में कुल 10 विकेट लिए। वहीं हेड ने चौथी पारी में तूफानी शतक जमाया। इन दोनों के इस खेल से ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन में ही टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को करोड़ों का नुकसान हो गया।

    पर्थ स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे। जिसमें से सात विकेट अकेले स्टार्क ने लिए। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 205 रनों का टारगेट मिला जो ऑस्ट्रेलिया ने हेड की 83 गेंदों पर खेली गई 123 रनों की पारी के दम पर दूसरे ही दिन दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    ऑस्ट्रेलिया के डूब गए करोड़ों रुपये

     टेस्ट मैच दो दिन में खत्म होने के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को करोड़ों के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। अंग्रेजी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, दो दिन में टेस्ट खत्म होने से ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को तकरीबन 17 करोड़ 35 लाख भारतीय रुपयों का नुकसान हुआ है। शुरुआती दो दिन इस मैच को देखने कुल 101,514 लोग पहुंचे थे। पहले दिन शुक्रवार को 51,531 और दूसरे दिन शनिवार को 49,983 लोग मैच देखने आए थे। तीसरे और चौथे दिन भी तकरीबन इतने ही लोगों के मैच देखने आने की संभावना थी। कुछ फैंस ने तो रविवार के टिकट भी बुक कर लिए थे।

    क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इस स्थिति में एक रिफंडपॉलिसी है। जो फैंस सिर्फ एक दिन का टिकट लेते हैं और अगर उस दिन का खेल नहीं हुआ तो फिर उनको रिफंड दे दिया जाता है। ऐसे में जिन लोगों ने सिर्फ तीसरे या चौथे दिन के टिकट बुक किए थे अब उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रिफंड मिलेगा।

    हेड ने मांगी माफी

    हेड ने इस मैच में 69 गेंदों पर शतक जमाया जो एशेजसीरीज के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। उनकी इसी पारी ने सभी को हैरान कर दिया। हेड ने ये पारी उस विकेट पर खेली जहां गेंदबाजों का खौफ था। हेड ने मैच जिताने के बाद फैंस से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, "जो लोग आज मैच देखने नहीं आए हैं उनके लिए मुझे दुख है। मुझे लगता है कि आज भी फुल हाउस था।

