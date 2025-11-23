IND vs SA: सेनुरान मुथुसामी ने गुवाहाटी में जमाया शतक, टीम इंडिया के उड़ा दिए परखच्चे, ऐसा करने वाले बने सिर्फ तीसरे बल्लेबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के सेनुरान मुथुसामी ने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में पहली पारी में शानदार शतक जमाया है। उनकी ये पारी भारत के लिए परेशानी बनी और साउथ अफ्रीका के लिए वरदान। अपने पहले टेस्ट शतक के दम पर उन्होंने टीम को 400 के पार पहुंचा दिया।

साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन रविवार की शुरुआत छह विकेट के नुकसान पर 247 रनों के साथ की। मुथुसामी ने 25 रनों से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया और दूसरे सेशन में 135वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक रन लेकर अपना पहला शतक पूरा किया।

ऐसा करने वाले बने तीसरे बल्लेबाज मुथुसामी ने 192 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने अपना नाम एक खास लिस्ट में लिखवा दिया। वह भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में नंबर-7 पर शतक जमाने वाले अपने देश के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले क्विंटन डिकॉक ने साल 2019 में विशाखापट्टनम में 111 रन और लांस क्लूजनर ने साल 1997 में केपटाउन में नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी।

नंबर-7 पर टेस्ट में साउथ अफ्रीका के लिए पीटर कर्स्टन, मार्क बाउचर और शॉन पॉलक तक शतक जमा चुके हैं। अब इस फेहरिस्त में मुथुसामी का नाम भी जुड़ गया है। ये पारी तब आई जब टीम को इसकी सख्त जरूरत थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मुथुसामी ये पारी खेल जाएंगे। उनको कोलकाता में पहले टेस्ट में मौका नहीं मिला था। दूसरे टेस्ट में उनको मौका मिला और खिलाड़ी ने पूरा फायदा उठाया। वैसे तो मुथुसामी स्पिनर हैं, लेकिन गुवाहाटी में गेंद से पहले उन्होंने बल्ले से धमाल मचाया है।