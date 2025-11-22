IND vs SA: शुभमन गिल नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज, इस खिलाड़ी को मिल सकती है कमान

जेएनएन, नई दिल्ली। शुभमन गिल चोट के कारण गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह ऋषभ पंत टीम की कप्तानी कर रहे हैं। गिल को कोलकाता में खेले गए पहले मैच में चोट लग गई थी और इसलिए वह बाहर है। ऐसे में फैंस को इस बात का इंतजार है कि क्या गिल वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर से रांची में खेला जाएगा। इस सीरीज में गिल का खेलना मुश्किल दिख रहा है।

कौन करेगा कप्तानी? दैनिक जागरण अखबार के खेल संपादक अभिषेक त्रिपाठी के अनुसार, शुभमन गिल वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल को कप्तानी मिल सकती है। राहुल पहले भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी रविवार को टीम का एलान कर सकती है।

इस सीरीज में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी दिखाई देगी। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। दोनों अब वनडे ही खेलते हैं। फैंस को इन दो दिग्गजों के लौटने का इंतजार भी होगा।