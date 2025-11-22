IND vs SA: शुभमन गिल नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज, इस खिलाड़ी को मिल सकती है कमान
भारत के युवा स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में न खेलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद एक सवाल ये है कि उनकी जगह कप्तानी किसे मिलेगी। इस रेस में एक अनुभवी खिलाड़ी का नाम सबसे आगे है।
जेएनएन, नई दिल्ली। शुभमन गिल चोट के कारण गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह ऋषभ पंत टीम की कप्तानी कर रहे हैं। गिल को कोलकाता में खेले गए पहले मैच में चोट लग गई थी और इसलिए वह बाहर है। ऐसे में फैंस को इस बात का इंतजार है कि क्या गिल वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं।
दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर से रांची में खेला जाएगा। इस सीरीज में गिल का खेलना मुश्किल दिख रहा है।
कौन करेगा कप्तानी?
दैनिक जागरण अखबार के खेल संपादक अभिषेक त्रिपाठी के अनुसार, शुभमन गिल वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल को कप्तानी मिल सकती है। राहुल पहले भी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी रविवार को टीम का एलान कर सकती है।
इस सीरीज में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी दिखाई देगी। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। दोनों अब वनडे ही खेलते हैं। फैंस को इन दो दिग्गजों के लौटने का इंतजार भी होगा।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार की थी कप्तानी
गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार वनडे टीम की कप्तानी मिली थी। रोहित शर्मा को हटा गिल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, गिल विजयी शुरुआत नहीं कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। गिल टी20 टीम के भी उप-कप्तान हैं और देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज तक वह फिट हो पाते हैं या नहीं।
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे शुभमन गिल। केएल राहुल हो सकते हैं कप्तान।#indvssa— Abhishek Tripathi / अभिषेक त्रिपाठी (@abhishereporter) November 22, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।