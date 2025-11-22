IND vs SA: कुलदीप यादव के दम पर टीम इंडिया ने की वापसी, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई साउथ अफ्रीका
भारत और अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए हैं। कुलदीप यादव ने तीन विकेट चटकाए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ट क्रिकेट के सबसे नए मैदान गुवाहाटी ने भले ही सेशन के ब्रेक को उलट-पुलट कर दिया हो, लेकिन कोलकाता और पर्थ में मचे कोलाहल के बीच टेस्ट क्रिकेट को कुछ सामान्य भी कर दिया। पहला दिन भारत के पक्ष में कुछ हद तक ज्यादा रहा।
साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच पर उनके सभी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन कोई भी पचास रन तक नहीं पहुंच पाया।
बुमराह ने दिया पहला झटका
पहले सत्र में साउथ अफ्रीका ने बढ़िया बल्लेबाजी का परिचय दिया था और टी ब्रेक से ठीक पहले बुमराह ने मार्करम के रूप मे भारत को बड़ी सफलता दिलाई। टी के ठीक बाद कुलदीप ने रिकल्टन को चलता कर दिया।
हालांकि, बावूमा और स्टब्स ने पारी को संभाल लिया था, लेकिन तीसरे सत्र में कुलदीप और जडेजा ने नियमित अंतराल पर झटके दिए। स्टब्स 49 रन बनाकर कुलदीप का शिकार बने। जडेजा ने कप्तान बावूमा को 41 के स्कोर पर आउट किया। वियान मुल्डर को कुलदीप ने आउट किया।
भारत की सटीक गेंदबाजी
इसके बाद टोनी डी जॉर्जी और मुथुसामी में साझेदारी पनप गई, लेकिन रौशनी कम हो रही थी और भारत ने नई गेंद लेने का फैसला किया, जिसके बाद सिराज ने डी जॉर्जी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद दिन का खेल समाप्त हो गया।
गौरतलब हो कि पिच पर पहले घंटे में सतर्कता की जरूरत थी। नमी सूखने के बाद यह ढीली पड़ गई और फिर दिन के दौरान यहां-वहां थोड़ा टर्न मिला। भारत की गेंदबाजी की गुणवत्ता और गहराई सपाट सतह पर साफ दिखाई दे रही थी।
