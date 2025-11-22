IND vs SA 2nd Test: 38वें कप्तान Rishabh Pant भी नहीं बदल सके भारत की किस्मत, गुवाहाटी में भी नहीं दिखा 'LUCK'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Captain Rishabh Pant lost Toss: भारतीय क्रिकेट टीम की टॉस में लगातार बुरी किस्मत जारी रही। पहली बार भारत की टेस्ट कप्तानी करने आए ऋषभ पंत ने गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के खिलाफ टॉस गंवाया। यह गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच है, जहां पंत का टेस्ट कप्तानी डेब्यू तो हुआ, लेकिन वह टॉस नहीं जीत सके। दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

Rishabh Pant भी नहीं बदल सके भारत के टॉस हारने का सिलसिला दरअसल, भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant India Toss Curse) ने गुवाहाटी टेस्ट में इतिहास रचा, क्योंकि वे भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं और एमएस धोनी के बाद पहले विकेटकीपर बने, जिन्होंने टीम इंडिया का नेतृत्व किया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वह भारत को टॉस नहीं जीता सके। भारत अब अपने पिछले 9 टेस्ट टॉस में से 8 टॉस हार चुका है, जो हालिया टॉस की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दिखाता है।

शुभमन गिल, जो गर्दन की चोट के कारण गुवाहाटी टेस्ट (IND vs SA 2nd Test) से बाहर हैं। उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत को टीम की कमान मिली है। पंत कप्तान बनने के बाद भारत को टॉस तो नहीं जीता सके। बता दें कि इस साल इंग्लैंड दौरे में भारत की कप्तानी करते हुए शुभमन गिल पांचों टॉस हारे, लेकिन उन्होंने अपने पहले टेस्ट सीरीज में 2-2 ड्रॉ हासिल किया। उनका एकमात्र सफल टॉस इस साल अक्टूबर में दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ आया। कोलकाता में पिछले हफ्ते गिल ने भी टॉस हारा और भारत ने 124 रन का लक्ष्य पूरा नहीं किया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

अब दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के टॉस हारने के बाद जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही पहले गेंदबाजी करना भी बुरा विकल्प नहीं है।