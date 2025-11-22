IND vs SA 2nd Test: Rishabh Pant ने कप्तान बनते ही रच डाला इतिहास, 93 साल में पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant Captain: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर कदम रखते ही ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया।

शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत को टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली। इस तरह बतौर कप्तान पंत ने मैदान पर कदम रखते ही बड़ी उपलब्धि हासिल की।

Rishabh Pant कर रहे गुवाहाटी टेस्ट में भारत की कप्तानी दरअसल, बीसीसीआई (BCCI) ने दूसरे टेस्ट मैच से पहले एक बयान जारी कर बताया कि शुभमन गिल (Shubman Gill) को पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और वह दूसरे टेस्ट के लिए फिट नहीं हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि गिल 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी पहुंचे थे, लेकिन जांच में पता चला कि वे खेलने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए उन्हें आगे की जांच के लिए मुंबई भेजा जाएगा।

कैसे लगी गिल को चोट? पहले टेस्ट में गिल ने अपनी पहली पारी में सायमन हार्मर को स्वीप शॉट पर चौका लगाते ही गर्दन में दर्द महसूस किया। वे तुरंत मैदान से बाहर चले गए और फिर मैच में दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं लौटे।

ऋषभ पंत बने भारत के 38वें टेस्ट कप्तान गिल के बाहर होने के बाद पंत (Rishabh Pant Captain) को कप्तानी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं। वह लाला अमरनाथ, सी.के. नायडू, बिशन सिंह बेदी जैसे दिग्गज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पंत के कप्तान बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक कप्तानों वाली टीमों की लिस्ट में भारत अब वेस्ट इंडीज के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। Rishabh Pant ने रचा इतिहास बता दें कि ऋषभ पंत कप्तान बनते ही महेंद्र सिंह धोनी (Rishabh Pant MS Dhoni) के बाद दूसरे विकेटकीपर बैटर बन गए हैं, जो कि भारत की टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं। सा 2008 में धोनी ने टेस्ट कप्तानी में डेब्यू किया था और वो भी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ ही किया था। अब 17 साल बाद ऋषभ पंत भी ऐसे पहले विकेटकीपर बैटर बन गए हैं जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही कप्तानी डेब्यू कर रहे हैं।

पिछले 93 सालों में, जब से भारत ने 1932 में अपना पहला टेस्ट खेला था, कुल 38 खिलाड़ियों ने भारत की कप्तानी की है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बाद पंत भारत की कप्तानी करने वाले केवल दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज बने हैं।