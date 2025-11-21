IND vs SA 2nd Test Preview: बरसापारा में पंत की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा, गौतम के सामने भी गंभीर चुनौती

नई दिल्ली, जेएनएन : टेस्ट पदार्पण को तैयार गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में शनिवार को जब ऋषभ पंत की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के सामने उतरेगी तो उस पर सीरीज बराबर करने का दबाव होगा। शुभमन गिल को गर्दन की चोट के कारण टीम से रिलीज कर दिया गया है और उनकी अनुपस्थिति में पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान होंगे।

पंत के सामने यह नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होगी, खासकर ऐसे समय में जब टीम की घरेलू किलेबंदी कमजोर पड़ती दिख रही है और स्पिन के सामने बल्लेबाजी बड़ा मुद्दा बन गई है। गौतम के लिए गंभीर चुनौती मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए भी यह टेस्ट कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों में उनकी चयन नीति और निर्णयों ने टीम के भीतर अनिश्चितता बढ़ाई है। भारत की वह आभा जो पिछले तीन दशकों में घरेलू टेस्ट क्रिकेट में लगभग अजेय मानी जाती थी, अब फीकी पड़ चुकी है। मौजूदा टीम कई बार कमजोर नजर आई है और पहली बार लंबे अरसे में भारत किसी घरेलू मैच में 'अंडरडॉग' की तरह उतर रहा है।

पिछले वर्ष न्यूजीलैंड ने जब भारत को उसके घर में 3-0 से पटखनी दी थी तो उसके स्पिनर एजाज पटेल और मिचेल सैंटनर ने भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन क्षमता की पोल खोल दी थी और अब दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर व केशव महाराज उस कमजोरी को गहराई से उजागर कर रहे हैं। स्पिन खेलने की तकनीक का अभाव भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहा है। गंभीर के पद को फिलहाल को खतरा नहीं है, लेकिन लगातार सेना देशों (न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका) के विरुद्ध लगातार दो घरेलू सीरीज में हार बड़ा सवाल जरूर उठाएगी।

पंत के कंधों पर आएगी जिम्मेदारी इन्हीं परिस्थितियों में पंत कप्तानी की जिम्मेदारी उठाएंगे। उनका बल्ले से योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना मैदान पर निर्णय लेने का कौशल। पंत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी-20 में भारत की कप्तानी की थी, लेकिन लाल गेंद क्रिकेट में उनकी परीक्षा होनी बाकी है। 2017 में उन्होंने दिल्ली को रणजी फाइनल तक जरूर पहुंचाया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह असली चुनौती होगी।

पहले टेस्ट में भी उनके निर्णय सवालों के घेरे में आए थे। दूसरे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका के 93 रन सात विकेट गिर गए थे, लेकिन तीसरे दिन तेज गेंदबाजों को देर से लाने के कारण तेंबा वावुमा ने अतिरिक्त 60 रन जोड़ दिए, जो मैच की दिशा तय करने वाले साबित हुए।