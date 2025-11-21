Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA Playing 11: ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी, शुभमन गिल की जगह टीम में आएगा ये बल्लेबाज, जानिए कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:56 PM (IST)

    गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में एक बदलाव तय है। नियमित कप्तान शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह टीम मैनेजमेंट किसे मौका देगा ये देखना होगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में होगा दूसरा टेस्ट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच शुरू हो रहा है। ये मैच गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैदान पहली बार किसी टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। भारत की नजरें इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज का अंत बराबरी के साथ करने की होगी। लेकिन उसके सामने चुनौती कम नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्लेइंग-11 का चुनाव। कोलकाता टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में चोट लग गई थी। इसलिए वह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करेंगे। ये पहला मौका होगा जब पंत पूरे टेस्ट में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

    गिल की जगह कौन?

    लेकिन सवाल ये है कि गिल की जगह बतौर बल्लेबाज कौन लेगा? गिल नंबर-4 पर खेलते हैं और मौजूदा टीम में उनकी जगह लेने को दो विकल्प हैं। एक हैं साई सुदर्शन और दूसरे हैं देवदत्त पडिक्कल। नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में वापस बुलाया गया है और वह भी इसी रेस में हैं। हालांकि, तीनों में गिल की जगह लेने के सबसे बड़े दावेदार सुदर्शन हैं। नेट्स पर उन्हें लंबे समय तक बल्लेबाजी करते हुए भी देखा गया है।

    हालांकि, नीतीश की भी टीम में जगह बन सकती है क्योंकि पिछले मैच में टीम इंडिया चार स्पिनरों के साथ उतरी थी जिसमें से ती बल्लेबाजी ऑलराउंडर थे। वॉशिंगटन सुंदर भी पिछले मैच में खेले थे। उनकी जगह नीतीश रेड्डी को मौका मिल सकता है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल का खेलना भी तय है।

    गेंदबाजी में होगा बदलाव?

    जहां तक विशुद्ध गेंदबाजों की बात है तो इसमें बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के कंधों पर तेज गेंदबाजी का भार होगा। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का खेलना भी पक्का है। यहां किसी बदलाव की संभावना नहीं हैं।

    टीम का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा इस पर भी सभी की नजरें होंगी। कौन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेगा और कौन नंबर-4 पर आएगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय टीम की पारी के बाद ही मिलेंगे।

    टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग-11: ऋषभ पंत (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल,साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत को बड़ी राहत, गुवाहाटी में नहीं खेलेगा साउथ अफ्रीका का ये खूंखार गेंदबाज

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd Test Live Streaming: सीरीज बचाने की जद्दोजहद करेगी टीम इंडिया, जानिए कब और कहां देखें ये निर्णायक मैच