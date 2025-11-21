IND vs SA 2nd Test Live Streaming: सीरीज बचाने की जद्दोजहद करेगी टीम इंडिया, जानिए कब और कहां देखें ये निर्णायक मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहले टेस्ट मैच में मात खाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करने पर है। कोलकाता टेस्ट जीत साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है और अब उसके सिर से सीरीज हार का खतरा टल गया है। इसी के साथ भारत के पास सीरीज जीतने का कोई विकल्प नहीं है। उसके पास सिर्फ सीरीज ड्रॉ करने का विकल्प है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें