IND vs SA 2nd Test Live Streaming: सीरीज बचाने की जद्दोजहद करेगी टीम इंडिया, जानिए कब और कहां देखें ये निर्णायक मैच

भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम इंडिया की नजरें दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल कर सीरीज का अंत बराबरी पर करने की हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहले टेस्ट मैच में मात खाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करने पर है। कोलकाता टेस्ट जीत साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है और अब उसके सिर से सीरीज हार का खतरा टल गया है। इसी के साथ भारत के पास सीरीज जीतने का कोई विकल्प नहीं है। उसके पास सिर्फ सीरीज ड्रॉ करने का विकल्प है।
इस मैच से पहले भारत के लिए बुरी खबर आई है। भारत की टेस्ट टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उन्हें कोलकाता में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में चोट लग गई थी। बैटिंग करते हुए गिल की गर्दन में जकड़न हुई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी कारण वह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करेंगे।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच शनिवार 22 नवंबर से शुरू होगा।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा। मुकाबले का टॉस सुबह 8:30 बजे होगा।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलो पर देखा जा सकता है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।
