IND vs SA: 'गौतम को दोष देना एजेंडा जैसा,' भारत के बल्लेबाजी कोच ने किया गंभीर का बचाव, अफ्रीका ने पिच को लेकर कही यह बात

प्रेट, गुवाहाटी। कोलकाता में पहले टेस्ट में हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर की आलोचना से आजिज आ चुके भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग निहित स्वार्थों के कारण ऐसा कर रहे हैं।

कोटक ने शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से पहले गुरुवार को कहा, हर तरफ गौतम गंभीर, गौतम गंभीर हो रहा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि क्योंकि मैं स्टाफ हूं और मुझे बुरा लग रहा है। यह कोई तरीका नहीं है। कई बार लगता है कि आलोचना एजेंडे के चलते हो रही है। शायद कुछ लोगों का व्यक्तिगत एजेंडा है। उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन यह बहुत खराब है।

पिच क्यूरेटरों को बचाने का प्रयास दरअसल, कोलकाता टेस्ट में हार के बाद गंभीर ने कहा था कि पिच वैसी ही थी, जैसी मांगी गई थी। कोटक ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि गंभीर के अलावा किसी से सवाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई यह नहीं कह रहा कि बल्लेबाजों ने यह किया या गेंदबाजों ने गलती की या हम बल्लेबाजी में कुछ और कर सकते थे।

उन्होंने कहा, गंभीर ने सारा दोष खुद पर ले लिया। उसने कहा कि उसने ऐसा इसलिये किया क्योंकि उसे लगा कि क्यूरेटरों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। 'पिच से घास कटेगी तो अंतर पैदा होगा' वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी कोच पीट बोथा को लगता है कि बरसापारा स्टेडियम का विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर होगा, लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय क्यूरेटर लाल मिट्टी वाली पिच से घास हटा देंगे। बोथा ने दूसरे टेस्ट से पूर्व संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, जहां तक पिच का सवाल है तो मैंने आज सुबह इसे देखा। अभी दो दिन बाकी हैं इसलिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे असल में और घास काटेंगे या नहीं। इससे जाहिर तौर पर फर्क पड़ेगा।