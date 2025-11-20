स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कप्‍तान शुभमन गिल की फिटनेस पर बड़ी अपडेट देते हुए बताया कि वो गुवाहाटी टेस्‍ट में खेलेंगे या नहीं। कोटक ने कहा कि गिल के चयन पर आखिरी फैसला मैच के दिन लिया जाएगा।

कोटक ने खुलासा किया कि भारतीय टीम गिल की वापसी पर कोई जल्‍दबाजी नहीं करना चाहती। भारतीय कप्‍तान गिल को कोलकाता टेस्‍ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगी थी। वो रिटायर्ड हुए और फिर उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया।

कोटक ने किया खुलासा शुभमन गिल के दूसरे टेस्‍ट के साथ-साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलने पर भी सस्‍पेंस बना हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए सितांशु कोटक ने कहा कि 26 साल के गिल चोट से उबर रहे हैं और फिजियो व डॉक्‍टर्स उनके खेलने पर आखिरी फैसला लेंगे।

शुभमन गिल की हालत में निश्चित ही सुधार हो रहा है। मैं कल उनसे मिला था। फैसला कल शाम को लिया जाएगा। फिजियो और डॉक्‍टर्स फैसला लेंगे। भले ही वो ठीक हो जाएं, लेकिन मैच के दौरान दोबारा उन्‍हें दर्द महसूस नहीं हो। यह सबसे महत्‍वपूर्ण हैं। गिल की कमी खली? बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्‍ट में शुभमन गिल केवल 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और कोटक का मानना है कि पहले टेस्‍ट में हार में कप्‍तान की पारी की कमी खली। गिल ने मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी साइकिल में 14 पारियों में 950 रन बनाए हैं। उनकी औसत 80 के करीब रही। कोटक ने कहा, 'पिछले मैच के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। अगर शुभमन दोनों पारियों में खेलता तो 30 रन मायने नहीं रखते। अगर वो पहली पारी में बैटिंग करता और किसी एक साझेदारी के दम पर हम 100 रन की बढ़त बनाते तो हमारी स्थिति बेहतर होती। यह कोई बहाना नहीं, सच्‍चाई है। दो पारियों में गिल ने बल्‍लेबाजी नहीं की।'