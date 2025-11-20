Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्‍ट में खेलेंगे? टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने दिया बड़ा अपडेट

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    भारतीय टीम के बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कप्‍तान शुभमन गिल की चोट पर बड़ा अपडेट दिया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा व अंतिम टेस्‍ट शनिवार से गुवाहाटी में शुरू होगा। गिल गर्दन में चोट के कारण कोलकाता टेस्‍ट की पहली पारी में रिटायर्ड हो गए थे। फिर वो दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी करने नहीं उतरे। भारत मौजूदा सीरीज में 0-1 से पीछे है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शुभमन गिल

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कप्‍तान शुभमन गिल की फिटनेस पर बड़ी अपडेट देते हुए बताया कि वो गुवाहाटी टेस्‍ट में खेलेंगे या नहीं। कोटक ने कहा कि गिल के चयन पर आखिरी फैसला मैच के दिन लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोटक ने खुलासा किया कि भारतीय टीम गिल की वापसी पर कोई जल्‍दबाजी नहीं करना चाहती। भारतीय कप्‍तान गिल को कोलकाता टेस्‍ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगी थी। वो रिटायर्ड हुए और फिर उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया।

    कोटक ने किया खुलासा

    शुभमन गिल के दूसरे टेस्‍ट के साथ-साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलने पर भी सस्‍पेंस बना हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए सितांशु कोटक ने कहा कि 26 साल के गिल चोट से उबर रहे हैं और फिजियो व डॉक्‍टर्स उनके खेलने पर आखिरी फैसला लेंगे।

    शुभमन गिल की हालत में निश्चित ही सुधार हो रहा है। मैं कल उनसे मिला था। फैसला कल शाम को लिया जाएगा। फिजियो और डॉक्‍टर्स फैसला लेंगे। भले ही वो ठीक हो जाएं, लेकिन मैच के दौरान दोबारा उन्‍हें दर्द महसूस नहीं हो। यह सबसे महत्‍वपूर्ण हैं।

    गिल की कमी खली?

    बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्‍ट में शुभमन गिल केवल 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और कोटक का मानना है कि पहले टेस्‍ट में हार में कप्‍तान की पारी की कमी खली। गिल ने मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी साइकिल में 14 पारियों में 950 रन बनाए हैं। उनकी औसत 80 के करीब रही।

    कोटक ने कहा, 'पिछले मैच के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। अगर शुभमन दोनों पारियों में खेलता तो 30 रन मायने नहीं रखते। अगर वो पहली पारी में बैटिंग करता और किसी एक साझेदारी के दम पर हम 100 रन की बढ़त बनाते तो हमारी स्थिति बेहतर होती। यह कोई बहाना नहीं, सच्‍चाई है। दो पारियों में गिल ने बल्‍लेबाजी नहीं की।'

    कौन लेगा गिल की जगह?

    भारतीय बैटिंग कोच ने कहा कि अगर गिल दूसरे टेस्‍ट में नहीं खेलते तो जरूर उनकी कमी खलेगी, लेकिन टीम के पास उनकी जगह भरने के लिए पर्याप्‍त विकल्‍प हैं।

    कोटक ने कहा, 'अगर गिल पूरी तरह ठीक हो गए और ऐसी दिक्‍कत दोबारा नहीं होने की उम्‍मीद रही, तो खेलेंगे। अगर जरा भी संदेह रहा तो वो आराम करेंगे। किसी भी टीम को गिल जैसे खिलाड़ी और कप्‍तान की कमी खलेगी, लेकिन हमारे पास अच्‍छे विकल्‍प हैं। हो सकता है, जो उनकी जगह खेले, वो शतक बना दे।'

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर! ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी; इस इस खिलाड़ी की लग सकती है लॉटरी

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे शुभमन गिल, BCCI ने दूसरा टेस्ट खेलने को लेकर दिया बड़ा अपडेट