    IND vs SA: दूसरे टेस्ट मैच से शुभमन गिल बाहर! ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी; सुदर्शन को प्लेइंग इलेवन में मिल सकती है जगह

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:10 PM (IST)
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:10 PM (IST)

    भारतीय टीम इस शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के बिना उतरेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऋषभ पंत को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है। वहीं, साई सुदर्शन को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है।

    गर्दन दर्द की वजह से गिल बाहर।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम इस शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के बिना उतरेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ऋषभ पंत को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है, जबकि युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को प्लेइंग इलेवन में गिल की जगह लेने की उम्मीद है।

    कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लग गई थी। वह साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग नहीं कर पाए और भारत के 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए। इस घटना के बाद, गिल को कोलकाता के एक अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। हालांकि, अगले दिन छुट्टी दे दी गई। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि वह टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे, जहां टीम के मेडिकल स्टाफ उनकी निगरानी जारी रखेंगे।

    टीम के साथ जाएंगे गुवाहाटी

    बयान जारी करके कहा गया कि टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। शुभमन को दिए गए उपचार का अच्छा असर हो रहा है और वह 19 नवंबर, 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे।

    पहला टेस्ट हार चुकी है भारतीय टीम

    साउथ अफ्रीका द्वारा सीरीज के पहले मैच में 30 रनों से जीत हासिल करने के बाद भारत के लिए दूसरे टेस्ट में जीतना बेहद जरूरी है। गुवाहाटी मैच से पहले, भारतीय टीम ने ईडन गार्डन्स में एक वैकल्पिक अभ्यास सत्र आयोजित किया। इसमें सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, रवींद्र जडेजा और देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और जरूरत पड़ने पर खेलने की तैयारी की।

    गुवाहाटी टेस्ट के नियम में बदलाव

    टेस्ट क्रिकेट में पहली बार, गुवाहाटी टेस्ट के पांचों दिन लंच से पहले चाय का ब्रेक होगा। मैच हर दिन सुबह 9 बजे शुरू होंगे, जो पारंपरिक प्रारूप से अलग होगा। शाम चार बजे दिन का खेल समाप्त हो जाएगा।

    नए शेड्यूल के तहत के तहत गुवाहटी टेस्ट मैच का शेड्यूल-

    टॉस- सुबह 8:30 AM
    पहला सेशन- सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा और 11:00 बजे तक
    टी-ब्रेक- सुबह 11 से 11: 20 AM, 20 मिनट का होगा टी-ब्रेक
    दूसरा सेशन- 11:20 बजे से शुरू होकर 1:20 बजे तक
    लंच ब्रेक- 1:20 बजे से 2:00 PM तक
    आखिरी सेशन- 2:00 बजे शुरू होगा और 4:00 बजे तक होगा

