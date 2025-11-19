IND vs SA ODI: वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक और बुमराह, दिल तोड़ने वाली वजह आई सामने

गुवाहाटी, प्रेट्र। अगले साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को देखते हुए जांघ की चोट से उबर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलने की संभावना नहीं है। उम्मीद है कि वह फिलहाल टी-20 प्रारूप पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, मुख्य तेज गेंदबाजों के काम के बोझ के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी तीन मैच की सीरीज से विश्राम दिए जाने की संभावना है। क्योंकि इसका टी20 विश्व कप की तैयारी में कोई खास महत्व नहीं है। हार्दिक को सितंबर में दुबई में एशिया कप टी-20 के दौरान जांघ में चोट लगी थी और वह पाकिस्तान के विरुद्ध फाइनल में भी नहीं खेल पाए थे।

जांघ में लगी थी चोट बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार, हार्दिक इस समय अपनी जांघ की चोट से उबर रहे हैं। वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिटर्न टू प्ले (खेल में वापसी) ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल जांघ की चोट से वापसी के बाद उन्हें धीरे-धीरे अपना कार्यभार बढ़ाने की जरूरत है और सीधे 50 ओवर के मैच खेलना जोखिम भरा होगा। टी-20 विश्व कप तक बीसीसीआई की मेडिकल टीम और हार्दिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।