    IND vs SA ODI: वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक और बुमराह, दिल तोड़ने वाली वजह आई सामने

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:27 PM (IST)

    वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे हार्दिक और बुमराह। फाइल फोटो

    गुवाहाटी, प्रेट्र। अगले साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को देखते हुए जांघ की चोट से उबर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलने की संभावना नहीं है। उम्मीद है कि वह फिलहाल टी-20 प्रारूप पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।

    वहीं, मुख्य तेज गेंदबाजों के काम के बोझ के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी तीन मैच की सीरीज से विश्राम दिए जाने की संभावना है। क्योंकि इसका टी20 विश्व कप की तैयारी में कोई खास महत्व नहीं है। हार्दिक को सितंबर में दुबई में एशिया कप टी-20 के दौरान जांघ में चोट लगी थी और वह पाकिस्तान के विरुद्ध फाइनल में भी नहीं खेल पाए थे।

    जांघ में लगी थी चोट

    बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार, हार्दिक इस समय अपनी जांघ की चोट से उबर रहे हैं। वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिटर्न टू प्ले (खेल में वापसी) ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल जांघ की चोट से वापसी के बाद उन्हें धीरे-धीरे अपना कार्यभार बढ़ाने की जरूरत है और सीधे 50 ओवर के मैच खेलना जोखिम भरा होगा। टी-20 विश्व कप तक बीसीसीआई की मेडिकल टीम और हार्दिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

    वर्ल्ड कप पर ध्यान केंद्रित

    माना जा रहा है कि हार्दिक पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए अपनी मैच फिटनेस साबित करेंगे और उसके बाद मुंबई इंडियंस का यह कप्तान साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में खेलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तीन वनडे मैच होने हैं लेकिन टी-20 विश्व कप तक 50 ओवर के क्रिकेट का महत्व सीमित है। अगले वर्ष आईपीएल के बाद सीनियर खिलाड़ियों का ध्यान 2027 के वनडे विश्व कप चक्र पर केंद्रित होगा।

