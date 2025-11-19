IND vs SA: टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे शुभमन गिल, BCCI ने दूसरा टेस्ट खेलने को लेकर दिया बड़ा अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। हालांकि, दूसरे टेस्ट में उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। इसकी पुष्टि बीसीसीआई ने की है। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से शुरू होगा। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है।

गौरतलब हो कि पहले टेस्ट मैच के दौरान गिल चोटिल हो गए थे। पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय उनकी गर्दन में जकड़न हुई थी। इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट हुए। शुभमन गिल को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

बीसीसीआई ने की पुष्टि

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर लिखा, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई।

फिटनेस पर निर्भर खेलना

आगे लिखा, शुभमन को दिए गए उपचार का अच्छा असर हो रहा है और वह 19 नवंबर, 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी और दूसरे टेस्ट में उनके खेलने पर फैसला उसी के अनुसार लिया जाएगा।

पहला टेस्ट हार चुका है भारत

बता दें कि भारत ईडन गार्डन में पहला टेस्ट 30 रनों से हार गया था। वह दूसरी पारी में 124 रनों का पीछा करने में नाकाम रहा था। गिल दूसरी महत्वपूर्ण पारी में बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे। हार्मर ने घातक गेंदबाजी करते हुए कुल 8 विकेट चटकाए।

