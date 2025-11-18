IND vs SA: टीम इंडिया से जुड़ गया चोटिल शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट, टेस्ट में जड़ चुका है एक शतक
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में शनिवार से दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच शुरू होगा। टीम इंडिया ने चोटिल शुभमन गिल के कवर के रूप में ऑलराउंडर को शामिल किया है। शुभमन गिल गर्दन में जकड़न के कारण परेशान हैं और दूसरे टेस्ट में उनका खेल पाना मुश्किल है। भारतीय टीम की कोशिश दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने की होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑलराउंडर नीतिश कुमार रेड्डी को भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपने साथ जोड़ा है। रेड्डी को चोटिल शुभमन गिल के कवर के रूप में जोड़ा गया है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट गुवाहाटी में शनिवार से शुरू होगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में जकड़न से जूझ रहे हैं और दूसरे टेस्ट में उनका खेल पाना मुश्किल है।
गिल का खेलना संदिग्ध
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल भारतीय टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे, लेकिन उनकी गर्दन में जकड़न को देखते हुए उनका दूसरे टेस्ट में हिस्सा ले पाना मुश्किल है। अगर गिल गुवाहाटी नहीं भी जाते हैं तो वो कोलकाता से सीधे बेंगलुरु में बीसीसीआई के सीओई में जाएंगे। उनके यात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है।
बता दें कि नीतिश कुमार रेड्डी को दोबारा टीम इंडिया ने अपने साथ जोड़ा है। ऑलराउंडर को पहले रिलीज कर दिया गया था ताकि दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज में हिस्सा ले सके। रेड्डी ने भारत ए के लिए दो अनाधिकृत वनडे खेले, जिसमें 37 रन बनाए और 1 विकेट चटकाया। दूसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का मौका नहीं मिला।
रेड्डी की परेशानी
भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच तीसरा व अंतिम वनडे बुधवार को होना है। हालांकि, रेड्डी सोमवार की शाम कोलकाता पहुंचे और दिन का नेट सत्र छोड़ दिया। यह माना जा रहा था कि रेड्डी बुधवार को राजकोट में तीसरा मुकाबला खेलने के बाद गुवाहाटी के लिए रवाना होते। मगर ऑलराउंडर के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होता क्योंकि टीम इंडिया के साथ अभ्यास सत्र छूट भी सकता था।
टीम प्रबंधन इस परिदृश्य के लिए तैयार नहीं था। रेड्डी टेस्ट क्रिकेट में एक शतक जमा चुके हैं और वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम में इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज ज्यादा हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अगर गिल फिट नहीं होते हैं तो फिर नीतिश रेड्डी को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है।
भारत वापसी को बेताब
इस बीच भारतीय टीम सीरीज में वापसी को बेकरार है। भारत को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर दक्षिण अफ्रीका के हाथों 30 रन की शिकस्त सहनी पड़ी थी। अब टीम इंडिया की कोशिश मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने की होगी।
