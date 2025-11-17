IND vs SA: शुभमन गिल हुए बाहर तो कौन लेगा उनकी जगह? करुण नायर सहित ये नाम हैं रेस में

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में चोट लग गई थी। इसी कारण वह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आए थे और पहली पारी में ही भी पूरी बल्लेबाजी नहीं की थी। गिल का गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर वह टीम से बाहर जाते हैं तो फिर उनकी जगह कौन लेगा।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से शुरू होगा। टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बेहद जरूरी है। वो सीरीज में 0-1 से पीछे है और अगर अगला टेस्ट मैच जीत नहीं पाती है तो सीरीज हार जाएगी। टीम इंडिया नहीं चाहेगी कि वह अपने घर में सीरीज हार जाए। ऐसे में इस मैच में वह अपनी जान लगा देगी। ऐसे में गिल की वापसी टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है।

कौन ले सकता है गिल की जगह? साई सुदर्शन अगर गिल दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं तो फिर साई सुदर्शन उनकी जगह टीम प्लेइंग-11 में आ सकते हैं। सुदर्शन को वैसे भी टीम मैनेजमेंट लंबी रेस के घोड़े की तरह देख रहा है। वह पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। वह वैसे तो तीसरे नंबर पर खेलते हैं। हालांकि, कोलकाता में टीम ने वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पर खिलाया था तो सुदर्शन चौथे नंबर पर गिल की जगह खेल सकते हैं।

देवदत्त पडिक्कल टीम में सुदर्शन के अलावा एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और वो हैं देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल भी टीम में उनका स्थान ले सकते हैं। गिल की जगह वह नंबर-4 पर खेल सकते हैं। पडिक्कल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। वह टीम में नियमित जगह तो नहीं बना पाए लेकिन घरेलू पिचों पर अच्छा करने की काबिलियत इस बल्लेबाज हैं जो टीम के काम आ सकती है।

सरफराज खान सुदर्शन और पडिक्कल टीम का हिस्सा हैं। ये दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऊपरी क्रम में खेलते हैं। अगर टीम गिल की तरह के बल्लेबाज को ही टीम में चाहेगी तो उसके पास सरफराज खान का विकल्प मौजूद है। वह टीम में नहीं हैं लेकिन अगर गिल बाहर होते हैं तो उनकी जगह टीम में जगह मिल सकती है और वह प्लेइंग-11 में भी खेल सकते हैं। सरफराज घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

करुण नायर इस लिस्ट में एक और नाम है जो टीम इंडिया में आ सकता है और वो हैं करुण नायर। नायर इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ थे लेकिन अच्छा नहीं कर सके थे इसी कारण बाहर कर दिए गए। वह इस समय रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और चंडीगढ़ के खिलाफ खेले जा रहे मैच में कर्नाटक की पहली पारी में उन्होंने 95 रन बनाए थे। घरेलू जमीन पर नायर का अनुभव अहम समय पर टीम के काम आ सकता है।