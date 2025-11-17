Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: 'उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया', कोलकाता में मिली हार के बाद पूर्व स्पिनर ने दिखाया टीम मैनेजमेंट को आईना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर ने कोलकाता में मिली हार के बाद टीम मैनजेमेंट को जमकर सुनाई है। उनका मानना है कि जिस तरह की पिच कोलकाता में इससे खिलाड़ियों का विकास नहीं होगा न ही उनके खेल में सुधार आएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    टीम मैनेजमेंट की हो रही है आलोचना

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में मिली हार के बाद जमकर आलोचना झेलनी पड़ रही है। साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से हरा दिया और दो मैचों की सीरीज 1-0 की बढ़त ले ली। इस हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछे जा रहे हैं। भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर के कहने पर ईडन के पिच क्यूरेटर ने स्पिनरों के मुफीद पिच बनाई। इसका नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर ही भारत पर हावी हो गए और टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। पिच को देखकर हर कोई कह रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट वाली पिच नहीं है। हरभजन ने कहा है कि अच्छे से तैयार नहीं की गई और ज्यादा गेंदबाजों को फायदा पहुंचाने वाली पिच जो ईडन में थी उससे खिलाड़ियों का विकास रुकता है।

    'रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट'

    ईडन गार्डन्स पर ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। टेस्ट क्रिकेट की आत्मा को शांति मिले। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, जिस तरह की पिच उन्होंने पिछले कई सालों से तैयार की है, मैंने वो देखी हैं। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि ये टीम जीत रही है तो ये ठीक है। कोई विकेट ले रहा है, कोई उन विकेटों को लेकर महान बना रहा है।

    उन्होंने कहा, "इसलिए हर किसी को लगेगा कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज से शुरू नहीं हुआ है। ये सालों से चल रही है। मुझे लगता है कि ये खेलने का गलत तरीका है।"

    आप आगे नहीं बढ़ रहे

    हरभजन ने कहा कि ये समय है कि हम इस पिच के मुद्दे की तरफ ध्यान दें क्योंकि इस तरह की पिचें खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा, "आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप एक मिल में लगे बैल की तरह गोल-गोल घूम रहे है। आप जीत रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सही समय है हम इस मुद्दे पर ध्यान दें कि इस तरह की पिचों पर खेलने से हमारे बल्लेबाज कहां जा रहे हैं। आपके बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहे हैं। आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें बल्लेबाजी करना नहीं आता।"

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: 28 साल में पहली बार... टीम इंडिया हुई शर्मसार, फिर दोहराई पुरानी गलती

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: 'हमें लक्ष्‍य हासिल करना चाहिए था, लेकिन...', ऋषभ पंत ने भारत की हार के बाद किया बड़ा खुलासा