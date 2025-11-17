IND vs SA: 'उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया', कोलकाता में मिली हार के बाद पूर्व स्पिनर ने दिखाया टीम मैनेजमेंट को आईना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में मिली हार के बाद जमकर आलोचना झेलनी पड़ रही है। साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से हरा दिया और दो मैचों की सीरीज 1-0 की बढ़त ले ली। इस हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछे जा रहे हैं। भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया।

गंभीर के कहने पर ईडन के पिच क्यूरेटर ने स्पिनरों के मुफीद पिच बनाई। इसका नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर ही भारत पर हावी हो गए और टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। पिच को देखकर हर कोई कह रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट वाली पिच नहीं है। हरभजन ने कहा है कि अच्छे से तैयार नहीं की गई और ज्यादा गेंदबाजों को फायदा पहुंचाने वाली पिच जो ईडन में थी उससे खिलाड़ियों का विकास रुकता है।

'रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट' ईडन गार्डन्स पर ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। टेस्ट क्रिकेट की आत्मा को शांति मिले। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, जिस तरह की पिच उन्होंने पिछले कई सालों से तैयार की है, मैंने वो देखी हैं। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि ये टीम जीत रही है तो ये ठीक है। कोई विकेट ले रहा है, कोई उन विकेटों को लेकर महान बना रहा है।

उन्होंने कहा, "इसलिए हर किसी को लगेगा कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज से शुरू नहीं हुआ है। ये सालों से चल रही है। मुझे लगता है कि ये खेलने का गलत तरीका है।"