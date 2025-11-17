IND vs SA: 28 साल में पहली बार... टीम इंडिया हुई शर्मसार, फिर दोहराई पुरानी गलती
भारतीय टीम स्पिन की पिच पर असहाय नजर आई और दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में 30 रन की शिकस्त झेली। भारतीय टीम कोलकाता में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 93 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने 28 साल बाद फिर पुरानी गलती दोहराई, जिसके कारण वो आलोचनाओं से घिर गई है। भारतीय टीम ने जानें क्या अनचाहा कारनामा किया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम घरेलू जमीन पर स्पिन के लिए मददगार पिच पर शर्मसार हुई। भारत को कोलकाता में संपन्न पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 30 रन की शिकस्त सहनी पड़ी।
ईडन गार्डन्स पर रविवार को 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम केवल 93 रन पर ढेर हो गई। भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स साइमन हार्मर, केशव महाराज और एडेन मार्करम के सामने घुटने टेक दिए।
1997 के बाद यह पहला मौका रहा, जब भारतीय टीम टेस्ट मैच में 125 रन या कम के स्कोर का पीछा नहीं कर सकी। इससे पहले 1997 में ब्रिजटाउन में टीम इंडिया 120 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई थी। तब वो 81 रन पर ऑलआउट हुई और मुकाबला 38 रन से गंवाया।
भारत सबसे कम लक्ष्य का पीछा करने में असफल रही
- 120 बनाम वेस्टइंडीज - ब्रिजटाउन, 1997
- 124 बनाम दक्षिण अफ्रीका - कोलकाता, 2025*
- 147 बनाम न्यूजीलैंड - वानखेड़े, 2024
- 176 बनाम श्रीलंका - गॉल, 2015
- 193 बनाम इंग्लैंड - लॉर्ड्स, 2025
गौतम गंभीर ने क्या कहा
इस बीच भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स की पिच का बचाव किया और कहा कि जैसी उन्होंने मांग की थी, उन्हें उसी प्रकार की पिच तैयार करके दी गई।
गंभीर ने कहा, 'यह नहीं खेलने लायक पिच नहीं थी। हमने इसी तरह की पिच की मांग की थी और क्यूरेटर सुजन मुखर्जी काफी ने काफी साथ दिया। मेरे ख्याल से यह ऐसी पिच थी, जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन करती है। जो यहां अच्छा डिफेंस करेगा, वो रन बनाएगा।'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।