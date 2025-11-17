IND vs SA: 28 साल में पहली बार... टीम इंडिया हुई शर्मसार, फिर दोहराई पुरानी गलती

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम घरेलू जमीन पर स्पिन के लिए मददगार पिच पर शर्मसार हुई। भारत को कोलकाता में संपन्‍न पहले टेस्‍ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 30 रन की शिकस्‍त सहनी पड़ी। ईडन गार्डन्‍स पर रविवार को 124 रन के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए भारतीय टीम केवल 93 रन पर ढेर हो गई। भारतीय बल्‍लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स साइमन हार्मर, केशव महाराज और एडेन मार्करम के सामने घुटने टेक दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1997 के बाद यह पहला मौका रहा, जब भारतीय टीम टेस्‍ट मैच में 125 रन या कम के स्‍कोर का पीछा नहीं कर सकी। इससे पहले 1997 में ब्रिजटाउन में टीम इंडिया 120 रन के लक्ष्‍य का पीछा नहीं कर पाई थी। तब वो 81 रन पर ऑलआउट हुई और मुकाबला 38 रन से गंवाया।

भारत सबसे कम लक्ष्‍य का पीछा करने में असफल रही 120 बनाम वेस्‍टइंडीज - ब्रिजटाउन, 1997

124 बनाम दक्षिण अफ्रीका - कोलकाता, 2025*

147 बनाम न्‍यूजीलैंड - वानखेड़े, 2024

176 बनाम श्रीलंका - गॉल, 2015

193 बनाम इंग्‍लैंड - लॉर्ड्स, 2025 गौतम गंभीर ने क्‍या कहा इस बीच भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्‍स की पिच का बचाव किया और कहा कि जैसी उन्‍होंने मांग की थी, उन्‍हें उसी प्रकार की पिच तैयार करके दी गई।