IND vs SA: 'सबसे बुरे कोच', कोलकाता में मिली हार के बाद गौतम गंभीर पर फूटा फैंस का गुस्सा, सोशल मीडिया पर जमकर पड़ी लताड़
साउथ अफ्रीका ने भारत को कोलकाता टेस्ट मैच में ही हरा दिया है। इस हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है। फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर कोस रहे हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को हरा दिया है। इस हार की उम्मीद भारत में किसी को नहीं थी क्योंकि टीम इंडिया को जीत के लिए 124 रन बनाने थे और उसके पास पूरे तीन दिन थे। टीम इंडिया ये रन भी नहीं बना पाई और तीसरे दिन रविवार को 93 रनों पर ही सिमट गई। इस हार के बाद फैंस का गुस्सा कोच गौतम गंभीर पर फूटा है।
फैंस जमकर कोच की आलोचना कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत को भारत में ही टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत में ही 3-0 से हराया था। ये काम भी गंभीर की कोचिंग में हुआ था। इसी कारण फैंस गंभीर को जमकर कोस रहे हैं।
'सबसे खराब कोच'
गंभीर के कोच रहते भारत को टेस्ट में कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली है। न्यूजीलैंड सीरीज में भारत को हार मिली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को सीरीज में फिर मात खानी पड़ी और नतीजा ये रहा कि भारत पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने से महरूम रह गया। इंग्लैंड में किसी तरह टीम ने सीरीज ड्रॉ कराई। इसी कारण फैंस काफी निराश हैं।
एक यूजर ने लिखा, 'अगर आप गौतम गंभीर को भारत का सबसे खराब कोच मनाते हैं तो इस ट्वीट को लाइक कीजिए।'
वहीं एक यूजर ने लिखा, "शमी को बाहर किया। विराट और रोहित को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया। अपने करीबी दोस्तों को कोचिंग स्टाफ में लेकर आए। सरफराज और श्रेयस को बाहर किया। क्यों कोई कोच गौतम गंभीर के बारे में बात नहीं कर रहा?
Like this tweet if you think Gautam Gambhir is the worst ever coach of India. pic.twitter.com/6CXAQOeuRC— ` (@Itz_Bl3ze) November 16, 2025
- Dropped Shami— Sohel. (@SohelVkf) November 16, 2025
- Forced Virat & Rohit to take early retirement
- appointed his close friends to other coaching spots.
- Dropped Sarfaraz & Shreyas
Why no one is talking about coach Gautam Gambhir ? pic.twitter.com/qDrTd11lr4
