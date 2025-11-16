IND vs SA: गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे शुभमन गिल या नहीं? कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में चोट लग गई थी। उनको गर्दन में चोट लगी है और वह आईसीयू में हैं। इसी के कारण वह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आए। भारत को इस मैच में हार मिली और इसके बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान के अगले टेस्ट मैच में खेलने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।

भारत को कोलकाता टेस्ट मैच जीतने के लिए 124 रन चाहिए थे। साउथ अफ्रीका ने मैच के तीसरे दिन ही भारत को 93 रनों पर समेट दिया और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में 22 नवंबर से शुरू होगा।

गंभीर ने दिया अपडेट मैच के बाद गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे जब गिल के दूसरा टेस्ट मैच खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में फिजियो आज शाम तक स्थिति बताएंगे उसके बाद फैसला किया जाएगा। गंभीर ने कहा, "गिल अभी भी निगरानी में हैं। देखते हैं क्या होता है। फिजियो आज शाम को फैसला लेंगे और इसके बाद हम फैसला करेंगे।"

गिल पहली पारी में बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने पहली गेंद पर चौका मारा और फिर उनकी गर्दन में परेशानी हुई। फिजियो उन्हें देखने आए और फिर बाहर ले गए। गिल को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी पारी में वह बैटिंग करने नहीं उतरे।