IND vs SA: टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, टेम्बा बावुमा ने कप्तानी में रच डाला इतिहास, लिख डाली नई रिकॉर्ड बुक
भारतीय क्रिकेट टीम को उसके घर में मात देने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो अभी तक किसी भी कप्तान ने नहीं किया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को भारत को 30 रनों से हरा दिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 124 रनों का टारगेट हासिल नहीं करने दिया और जीत हासिल की। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने इतिहास रचा दिया है।
भारतीय टीम 124 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी और 93 रन ही बना सकी। कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने नहीं आए क्योंकि उनकी गर्दन में चोट है और वह आईसीयू में भर्ती हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका ने भारत के नौ विकेट गिराकर ही जीत हासिल कर ली।
बने पहले कप्तान
बावुमा ने इस जीत के साथ अपना नाम रिकॉर्ड बुक में लिखवा दिया है। उन्होंने जो काम किया है वो अभी तक कोई भी कप्तान नहीं कर सका। बावुमा ने जब से टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है तब से वह लगातार जीत रहे हैं। उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका अभी तक कोई टेस्ट मैच हारी नहीं है और सिर्फ एक मैच ही ड्रॉ हुआ है। बावुमा ने अभी तक 11 मैचों में साउथ अफ्रीका की कप्तानी की है जिसमें से 10 में जीत हासिल की है जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। बावुमा पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने बिना एक भी मैच हारे लगातार 10 टेस्ट मैच जीते हैं। अभी तक कोई और कप्तान ऐसा नहीं कर पाया था।
भारत की बुरी हार
वहीं भारत की ये हार उसे काफी चुभेगी। ये टेस्ट में दूसरा सबसे कम स्कोर है जो टीम इंडिया हासिल नहीं कर पाई। इस मामले में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के हाथों मिली हार पहले नंबर पर है जब वह 120 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाई थी। वो मैच ब्रिजटाउन में खेला गया था।
