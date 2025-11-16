IND vs SA: टेम्बा बावुमा ने बताया मैच का असली टर्निंग प्वाइंट, शानदार जीत के बाद पढ़े गेंदबाजों के कसीदे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को अपने घर में एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। साउथ अफ्रीका ने उसकी ताकत को कमजोरी में बदला और कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रनों से जीत हासिल की। ईडन गार्डन्स स्टेडियम की स्पिनरों की मददगार पिच पर भारतीय बल्लेबाज 124 रनों का टारगेट हासिल नहीं सके और पूरी टीम 93 रन ही बना सकी। इस शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम और खिलाड़ियों की तारीफ की है और मैच का टर्निंग प्वाइंट भी बताया है।

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल दूसरी पारी में चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आए और इसी कारण जब टीम इंडिया के नौ विकेट जब गिरे तब पूरी टीम ऑल आउट मान ली गई। गिल को दूसरे दिन गले में चोट लग गई थी और वह आईसीयू में हैं। उनकी जगह ऋषभ पंत ने टीम की कप्तानी की।

गेंदबाजों ने किया कमाल मैच के बाद बावुमा ने कहा कि उनकी टीम ये जीत हासिल कर खुश है। उन्होंने कहा कि गेंदबाज उन्हें मैच में लेकर आए और इसका उन्हें फायदा भी मिला। उन्होंने कहा, "जीत से काफी खुश हूं। हम इस तरह के मैचों का हिस्सा बनना चाहते थे और परिणाम के सही हिस्से में रहना चाहते थे। हमारे लिए ये मुश्किल था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने हमें मैच में वापस ला दिया। हम अपने गेंदबाजों को लगातार बदलने में सफल रहे और इसने हमारे लिए काम किया। हमारे गेंदबाजों ने जब भी हमें जरूरत पड़ी हमें मैच में लेकर आए।"

ये रहा टर्निंग प्वाइंट बावुमा ने कहा कि उनकी और कार्बिन बोश्च के बीच हुई साझेदारी मैच का टर्निंग प्वाइंट रही क्योंकि इस साझेदारी ने टीम को उतने रनों तक पहुंचा दिया था जहां इस विकेट पर टीम लड़ाई कर सके। दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी हुई जिसके दम पर साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाते हुए भारत को 124 रनों का टारेगट दिया। बावुमा ने दूसरी पारी में संघर्ष करते हुए नाबाद 55 रन बनाए। उन्होंने 136 गेंदों पर चार चौकों की मदद से ये रन बनाए। बोश्च ने 37 गेंदों पर 25 रन बनाए।