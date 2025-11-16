IND vs SA 1st Test: रस्सी जल गई पर बल नहीं... हार के बाद कोच Gautam Gambhir ने पिच को लेकर जो कहा, वो कर रहा हैरान
Gautam Gambhir on Eden Gardens Pitch: कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत को हार मिली, जहां भारतीय बल्लेबाज टर्निंग ट्रैक पर संघर्ष करते दिखे। कोच गौतम गंभीर ने ऐसी ही पिच की मांग की थी, लेकिन उनकी टीम स्पिन के सामने कमजोर साबित हुई। गंभीर ने पिच को सही ठहराते हुए कहा कि टीम मानसिक रूप से मजबूत नहीं थी और यह हार उनकी बल्लेबाजी की कमजोरी के कारण हुई।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir on Eden Garden Pitch Turning Track: भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने 30 रन से हराया। इस मैच में दीत हासिल कर साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया।
भारतीय टीम के बैटर्स इस पिच पर संघर्ष करते दिखे। वहीं, टीम की हार के बाद फैंस ने भारतीय कोच गौतम गंभीर को हार का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। मैच से पहले गंभीर की टीम ने स्पिनर के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम को हराने की योजना बनाई थी, लेकिन वह खुद अपने जाल में फंस गए।
कोच गंभीर ने कोलकाता टेस्ट के लिए टर्निंग ट्रैक की मांग की थी, लेकिन पहले टेस्ट में टीम इस पिच पर फिसड्डी साबित हुई। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच गंभीर ने कहा कि हां हमने ऐसी ही पिच मांगी थी। उन्होंने बताया कि पिच में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने अपनी टीम को इस हार के लिए सुनाया।
Gautam Gambhir ने कोलकाता टेस्ट की पिच को लेकर क्या कहा?
दरअसल, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को 30 रन से करारी हार झेलनी पड़ी। 124 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 93/9 पर ढेर हो गई। कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं।
मैच खत्म होने के बाद पूरे देश में चर्चा पिच को लेकर शुरू हो गई क्योंकि विकेट लगातार टूटती जा रही थी और मैच तीन दिन के अंदर ही खत्म हो गया। मैच हारने के बाद कोच गौतम गंभीर (India Head Coach Gautam Gambhir) ने पिच को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज किया। उन्होंने ये साफ किया कि जो पिच मांगी थी, ठीक वहीं उन्हें मिली।
गंभीर ने कहा कि इस पिच में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने जैसी पिच मांगी, हमें वैसी ही मिली। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और सही डिफेंस खेलते हैं, तो इस विकेट पर रन बन सकते थे। मैच के दौरान CAB अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी कहा था कि पिच बिल्कुल वैसी बनाई गई है जैसा भारतीय टीम चाहती थी।
भारतीय बल्लेबाज फिर स्पिन के सामने फेल
बता दें कि भारत (IND vs SA 1st Test Highlights)की चौथी पारी की 93/9 पर ढेर हुई। ये पारी टेस्ट इतिहास में तीसरा सबसे कम स्कोर है। स्पिन खेलने में भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी एक बार फिर उजागर हुई। मैच में मेहमान टीम के गेंदबाज साइमन हार्मर ने कुल 8 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। भारत के लिए तैयार की गई स्पिनिंग पिच पर दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मार ली। यह भारत की घर में पिछले 6 टेस्ट में चौथी हार रही। पिछले साल टर्निंग ट्रैक्स पर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 की हार भी मिली थी।
इस पर कोच गंभीर का मानना है,
समस्या पिच नहीं, बल्कि बल्लेबाजों की मानसिक मजबूती है। उन्होंने कहा कि तकनीक से ज्यादा जरूरी है मानसिक ताकत। ऐसी पिचें बैटर की परीक्षा लेती हैं। इतनी टर्न होने के बावजूद ज़्यादातर विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए। इसका मतलब है- टर्न खेलना आना चाहिए। 123 रन का लक्ष्य आसानी से चेज हो सकता था। अगर आप धैर्य रखते, सही डिफेंस खेलते और दिमाग शांत रखते, तो रन बनते। यह पिच बड़ी शॉट्स मारने वाली नहीं थी, लेकिन धैर्य से खेलते तो संभव था। हमने जैसा मांगा वैसा विकेट मिला, लेकिन हम अच्छा नहीं खेले,इसलिए ये नतीजा आया।
गौतम गंभीर
