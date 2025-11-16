Language
    ICC World Test Championship Points Table: साउथ अफ्रीका की बल्ले-बल्ले, हार से भारत समेत इस टीम को तगड़ा नुकसान

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    ICC World Test Championship Standings Updated:भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में बड़ा बदलाव आया है। इस हार से भारतीय टीम तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। श्रीलंका भी दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।  

    ICC World Test Championship Points Table में भारत को तगड़ा घाटा, देखें हाल

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। ICC WTC Points Table 2025-27 Updated: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका (Ind vs Sa 1st Test) दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीता। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया। इस मैच में मिली जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। कोलकाता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।

    पहले बैटिंग करते हुए भारत ने साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 159 रन के स्कोर पर ढेर किया। इसके बाद टीम इंडिया ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 153 रन पर ढेर हुई और यहां से भारत को जीत के लिए 124 रन का टारगेट मिला, जिसे भारत नहीं हासिल कर पाया और 93 रन पर ही ढेर हो गया। आइए एक नजर डालते हैं भारत के कोलकाता टेस्ट जीतने के बाद मैच रिजल्ट से WTC Points Table पर क्या असर पड़ा।

    ICC World Test Championship Points Table का देखें हाल

    WTC Points Table में भारतीय टीम को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कोलकाता टेस्ट मैच में मिली हार के बाद टीम इंडिया तीसरे पायदान से चौथे पायदान पर खिसक आई है। भारत का कोलकाता टेस्ट मैच से पहले 61.90 प्रतिशत अंक था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद भारत चौथे पायदान पर 54.17 जीत प्रतिशत के साथ खिसक गया।

    साउथ अफ्रीका के कोलकाता टेस्ट मैच जीतने के बाद उन्हें डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में फायदा हुआ और वह चौथे पायदान से ऊपर बढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई। साउथ अफ्रीका ने अभी तक 3 मैच में से दो मैच जीते है, जबकि एक मैच में उन्हें हार मिली है। उनके पास 24 अंक है और उनका जीत प्रतिशत 66.67 हो गया है।

    वहीं, भारत ने अभी तक 8 मैच में से 4 टेस्ट मैच जीते हैं, 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच ड्रॉ रहा। भारत ही नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका की जीत से श्रीलंका को भी घाटा हुआ। वह दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पर खिसक गई। 

    पाकिस्तान की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं

    पाकिस्तान की टीम अभी तक दो मैच में से एक टेस्ट मैच जीतकर 50 प्रतिशत अंकों के साथ 5वें पायदान पर है। साउथ अफ्रीका के कोलकाता टेस्ट मैच जीतने से उनकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ा। 

    क्रम: और टीम का नाम मैच खेले मैच जीते मैच हारे ड्रॉ अंक जीत प्रतिशत
    1. AUS 3 3

    0

    0

    36

     100
    2. SA 3 2 1 0 24  66.67
    3. SL 2 1 0 1 16 66.67
    4. IND 8 4 3 1 52  54.17
    5. PAK 2 1 1 0 12  50.00
    6. ENG 5 2 2 1 26  43.33
    7. BAN 2 0 1 1 4  16.67
    8.WI 5 0 5 0 0  0.00
    9. NZ 0 0 0 0 0  0.00

      

