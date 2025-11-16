Language
    IND vs SA: ICU में एडमिट हुए कप्तान Shubman Gill, गर्दन में दर्द के बाद कोलकाता टेस्ट से बाहर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:13 AM (IST)

    Shubman Gill News: भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को गर्दन में तेज दर्द के कारण कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते समय उन्हें गर्दन में झटका लगा था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद भी, वह कोलकाता टेस्ट से तो बाहर हो गए हैं और उनके दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना कम है। उनकी अनुपस्थिति में ऋषभ पंत ही कमान संभालेंगे।  

    IND vs SA: ICU में एडमिट हुए कप्तान Shubman Gill

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill ICU: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की तबीयत शनिवार यानी 15 नवंबर की रात अचानक बिगड़ गई। गर्दन के तेज दर्द की शिकायत बढ़ने पर उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

    कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पहले टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए गर्दन में झटका लगने के कारण रिटायर्ड हर्ट लिया था। बीसीसीआई ने गिल की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। बता दें कि शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट, जो कि गुवाहाटी में 22 नवंबर से खेला जाना है, उसमें गिल के खेलना पर संदेह है।

    IND vs SA 1st Test: Shubman Gill को कैसे लगी चोट?

    26 साल के शुभमन गिल (Shubman Gill Injury Update) ने साइमन हार्मर की एक गेंद को स्लॉग स्वीप करते समय झटके जैसा महसूस किया, जिसके बाद उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हुआ। शुरुआत में चोट गंभीर नहीं लगी और फिजियो ने तत्काल इलाज किया, लेकिन दिन बढ़ने के साथ उनकी हालत खराब होती गई।

    शाम तक दर्द इतना बढ़ा कि उन्हें स्ट्रेचर पर स्टेडियम से बाहर ले जाना पड़ा। उनकी गर्दन को सपोर्ट के लिए सर्वाइकल कॉलर लगाया गया और मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया।

    Gill की हेल्थ पर अपडेट

    Rev Sportz की रिपोर्ट के अनुसार, गिल के कई टेस्ट किए गए और उन्हें मांसपेशियों के ऐंठन कम करने की दवाइयां दी गईं। रात भर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। शुरुआती संकेत बताते हैं कि ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए अगले टेस्ट में उनका खेलना बहुत मुश्किल माना जा रहा है।

    Rishabh Pant करेंगे कप्तानी

    दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी करने पर ऋषभ पंत (Rishabh Pant Captain) को कार्यवाहिक कप्तान बनाया गया। इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट गिल की वापसी की उम्मीद अभी नहीं कर रहा है। गिल भारत की दूसरी पारी में तभी उतरेंगे जब मैच की स्थिति बेहद गंभीर हो।

    मोर्ने मोर्केल का बयान

    दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा कि यह चोट किसी भारी वर्कलोड की वजह से नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि पहले हमें ये समझना होगा कि उन्हें गर्दन में दिक्कत कैसे हुई। हो सकता है बस रात को ठीक से नींद न आई हो। वह बहुत फिट खिलाड़ी हैं और खुद का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं।

    BCCI का अपडेट

    बीसीसीआई (BCCI Update on Shubman Gill) ने भी बयान जारी कर बताया कि कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

    फिलहाल वह अस्पताल में निगरानी में हैं। वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी।

