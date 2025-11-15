IND vs SA Test: क्या मैदान में उतरेंगे शुभमन गिल? BCCI ने इंजरी पर दिया बड़ा अपडेट
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल दूसरे दिन जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उस समय तक टीम इंडिया ने 75 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद गिल ने अफ्रीकी गेंदबाज साइमन हार्मर की पहली गेंद खेली। उन्होंने आसानी से ऑफ साइड की तरफ खेल दिया। तीसरी गेंद खेलने के बाद वह रिटायर्ड हर्ट हो गए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत को बड़ा झटका लगा। जब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे तो वह सिर्फ 3 गेंदें खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन लौट गए। अब BCCI ने गिल को लेकर अपडेट दिया है।
बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल दूसरे दिन जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उस समय तक टीम इंडिया ने 75 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद गिल ने अफ्रीकी गेंदबाज साइमन हार्मर की पहली गेंद खेली। उन्होंने आसानी से ऑफ साइड की तरफ खेल दिया।
बाउंड्री लगाकर खोला खाता
इसके बाद दूसरी गेंद उन्होंने काफी सुरक्षात्मक तरीके से खेली। अपनी पारी की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप शॉट खेलने के साथ बाउंड्री लगाई और अपना खाता भी खोला। इसी शॉट के ठीक बाद गिल गर्दन में अचानक दर्द के चलते काफी तकलीफ में देखे गए।
🚨 Update 🚨— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
Shubman Gill has a neck spasm and is being monitored by the BCCI medical team. A decision on his participation today will be taken as per his progress.
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ivd9LVsvZj
बीसीसीआई ने दिया अपडेट
बाद में तुरंत फीजियो मैदान पर आया और फिर कप्तान गिल ने रिटायर्ड हर्ट होने का फैसला लिया। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके खेलने पर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा।
मुश्किल में भारत
मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने 37 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। पहले सत्र में भारत ने तीन विकेट गंवाए। इसके बाद दूसरे सत्र के शुरुआत में ही तीन और विकेट गंवा दिए। खबर लिखे जाने तक भारत ने 7 विकेट गंवाकर 13 रन की बढ़त हासिल कर ली थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।