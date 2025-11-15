IND vs SA Test: क्या मैदान में उतरेंगे शुभमन गिल? BCCI ने इंजरी पर दिया बड़ा अपडेट

बीसीसीआई ने दिया अपडेट

बाद में तुरंत फीजियो मैदान पर आया और फिर कप्तान गिल ने रिटायर्ड हर्ट होने का फैसला लिया। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके खेलने पर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा।

मुश्किल में भारत

मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने 37 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। पहले सत्र में भारत ने तीन विकेट गंवाए। इसके बाद दूसरे सत्र के शुरुआत में ही तीन और विकेट गंवा दिए। खबर लिखे जाने तक भारत ने 7 विकेट गंवाकर 13 रन की बढ़त हासिल कर ली थी।