IND vs SA: ऋषभ पंत ने हवा में उड़ाया वीरेंद्र सहवाग का 12 साल पुराना रिकॉर्ड, भारत के लिए बने 'टेस्ट में बेस्ट'
भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में एक छक्का जड़कर वीरेंद्र सहवाग का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंत भारत के लिए टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने केशव महाराज की गेंद पर छक्का जड़कर कीर्तिमान स्थापित किया। जानें टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड के साथ वापसी की। पंत ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केशव महाराज की गेंद पर छक्का जमाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने केशव महाराज द्वारा किए पारी के 38वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑफ से छक्का जमाकर इतिहास रच दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने वीरेंद्र सहवाग का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। पंत से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम दर्ज था।
2013 में संन्यास लेने से पहले सहवाग ने टेस्ट प्रारूप में 90 छक्के जड़े थे। पंत ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ अपनी पारी में पहला छक्का जमाकर अपने टेस्ट करियर में लगाए सिक्स की संख्या 91 पहुंचा दी। इसके बाद पंत ने 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और दमदार छक्का जड़ा और अपने सिक्स की संख्या 92 पहुंचाई।
टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
- ऋषभ पंत - 92*
- वीरेंद्र सहवाग - 90
- रोहित शर्मा - 88
- रवींद्र जडेजा - 80
- एमएस धोनी - 78
You just can't keep him quiet in the middle! 😅— Star Sports (@StarSportsIndia) November 15, 2025
Just his fifth ball at the crease, and Rishabh Pant steps down to score a thumping SIX! 🔥#INDvSA | 1st Test, DAY 2, LIVE NOW 👉 https://t.co/TWYmHJq25I pic.twitter.com/tc1ddClw0U
𝐑𝐢𝐬𝐡𝐚𝐛𝐡 𝐏𝐚𝐧𝐭 - India's most prolific Test match six-hitter 🫡 pic.twitter.com/eAXco3CgV0— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) November 15, 2025
सातवें नंबर पर पंत
वैसे, टेस्ट इतिहास पर नजर डाले तो ऋषभ पंत सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में सातवें स्थान पर पहुंचे। टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के नाम दर्ज है। स्टोक्स ने 136 छक्के जड़े हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और इंग्लैंड के मौजूदा कोच ब्रेंडन मैकुलम 107 छक्कों के साथ इस खास लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट 100 सिक्स के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। बता दें कि दुनिया में केवल तीन ही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट प्रारूप में 100 या ज्यादा छक्के जमाए हैं। पंत इस समय सातवें स्थान पर हैं, लेकिन उनके करियर को देखते हुए इन सभी को पीछे छोड़ने का शानदार मौका है।
टेस्ट में दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
- बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) - 136
- ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) - 107
- एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 100
- टिम साउथी (न्यूजीलैंड) - 98
- क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 98
- जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 97
- ऋषभ पंत (भारत) - 92*
