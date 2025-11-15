सातवें नंबर पर पंत

वैसे, टेस्‍ट इतिहास पर नजर डाले तो ऋषभ पंत सबसे ज्‍यादा सिक्‍स लगाने के मामले में सातवें स्‍थान पर पहुंचे। टेस्‍ट इतिहास में सबसे ज्‍यादा सिक्‍स लगाने का रिकॉर्ड इंग्‍लैंड के टेस्‍ट कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स के नाम दर्ज है। स्‍टोक्‍स ने 136 छक्‍के जड़े हैं। न्‍यूजीलैंड के पूर्व कप्‍तान और इंग्‍लैंड के मौजूदा कोच ब्रेंडन मैकुलम 107 छक्‍कों के साथ इस खास लिस्‍ट में दूसरे स्‍थान पर हैं।

ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व दिग्‍गज विकेटकीपर बल्‍लेबाज एडम गिलक्रिस्‍ट 100 सिक्‍स के साथ इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर हैं। बता दें कि दुनिया में केवल तीन ही बल्‍लेबाज हैं, जिन्‍होंने टेस्‍ट प्रारूप में 100 या ज्‍यादा छक्‍के जमाए हैं। पंत इस समय सातवें स्‍थान पर हैं, लेकिन उनके करियर को देखते हुए इन सभी को पीछे छोड़ने का शानदार मौका है।