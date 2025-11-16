IND vs SA 1st Test Match Report: कोलकाता में 15 साल बाद साउथ अफ्रीका ने जीता टेस्ट मैच, भारत को मिली करारी हार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 1st Test Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीत लिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 159 रन पर ऑलआउट हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, भारत की पहली पारी 189 रन पर सिमटी। इस तरह भारत ने पहली पारी में साउथ अफ्रीका पर 30 रन की बढ़त बना ली थी। इसके बाद दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका 153 रन पर ऑलआउट हुई। इसके बाद उनके पास 123 रन की लीड बनी, लेकिन 124 रन का पीछा भारतीय टीम नहीं कर पाई और वह 93 रन पर सिमट गई। इस तरह अफ्रीकी टीम ने 30 रन से मैच जीतकर टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट में भारत को मिली हार दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन (31) ओपनर एडन मार्करम ने बनाए। उनके अलावा विलेन मुल्दर और टोनी डी जोरजी ने 24-24 की पारियां खेली। भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और 14 ओवर में 27 रन देकर कुल 5 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने पांच मेडन ओवर भी डाले। उनके अलावा अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा को दो-दो सफलता मिली, जबकि कुलदीप यादव के खाते में भी एक विकेट आया।

IND vs SA 1st Test: भारत की पहली पारी 189 रन पर सिमटी भारतीय टीम की पहली पारी में ओपनर यशस्वी जायसवाल 27 गेंदों पर 12 रन बनाकर मार्कोजानसेन का शिकार बने। वहीं, केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली, जो कि टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन की पारी रही। उनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने 29 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़कर लौटे। उन्होंने 3 गेंद पर 4 रन ही बनाए। विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत 27 रन और जडेजा भी 27 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, मेहमान टीम की ओर से मार्को जानसेन, साइमन हार्मर और कॉर्बिन बॉश ने 4-4 विकेट क्रमश: लिए, जबकि विलेम और केशव के खाते में एक विकेट रहा।

शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर हुए बीसीसीआई ने तीसरे दिन के खेल से पहले ये अपडेट दिया कि शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर हो गए। बीसीसीआई का बयान- कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई। दिन का खे खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल में ले जाया गया।

टेम्बा बावुमा के बल्ले से निकला अर्धशतक साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से कप्तान टेम्बा बावुमा ने दूसरी पारी में मुश्किल परिस्थितियों में टीम की पारी को संभालने का काम किया। कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर्स को दूसरी पीरी में सस्ते में आउट किया। वहीं, फिर रवींद्र जडेजा की फिरकी का जादू चला और अफ्रीकी बैटर्स क्रीज पर नहीं टिक पाए। केवल टेम्बा बावुमा ही अकेले अंत तक लड़ते रहे।

उन्होंने नाबाद 55 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल रहे। बावुमा कोलकाता के इस टेस्ट में पहले बैटर रहे जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट, मोहम्मद सिराज और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए ,जबकि कुलदीप यादव के नाम एक विकेट आया।

मार्को जानसेन ने दोनों ओपनर्स का किया शिकार भारतीय टीम की दूसरी पारी में मार्को जानसेन ने यशस्वी जायसवाल को शून्य पर आउट किया। वहीं, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मार्को ने केएल राहुल को अपना शिकार बनाया। केएल राहुल महज 1 रन ही बना सके। इस तरह भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स दूसरी पारी में मार्को जानसेन का शुरुआत में शिकार बने।

साइमन हार्मर बने साउथ अफ्रीका की जीत के रियल हीरो 124 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम की बैटिंग यूनिट दूसरी पारी में बुरी तरह फ्लॉप रही। यशस्वी जायसवाल शून्य पर मार्को जानसेन का शिकार बने। केएल भी एक रन बनाकर चलते बने। फिर ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव को साइमन हार्मर ने अपना शिकार बनाया। साइमन ने चौथी पारी में 14 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेट लिए।

इसके बाद केशव महाराज ने अपने 9वें ओवर में पहले अक्षर पटेल और फिर मोहम्मद सिराज का विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की जीत पर मुहर लगा दी। वहीं एडेन मार्करम के खाते में भी एक विकेट आया। इस तरह भारत की दूसरी पारी 93 रन पर ढेर हुई और अफ्रीकी टीम ने मैच को 30 रन से अपने नाम किया।