    IND vs SA 1st Test: उस वक्त से हम पर दबाव…, हार के बाद Rishabh Pant ने बताया भारत के हाथ से कहां फिसला मैच

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    Rishabh Pant Statement IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर 15 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच को साउथ अफ्रीका ने 30 रन से अपने नाम किया। इस मैच में भारत की इस हार के बाद कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत ने बताया कि कहां से टीम के हाथों ये मैच फिसल गया। 

    IND vs SA 1st Test: Rishabh Pant ने बताया कहां फिसला मैच?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant Statement: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की दूसरी पारी तीसरे दिन के दूसरे सेशन में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 रन पर सिमट गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर 15 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता। 

    भारत की इस हार के बाद कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत ने बताया कि कहां से टीम के हाथों ये मैच फिसल गया। पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं? 

    Rishabh Pant ने बताया कहां टीम इंडिया के हाथ से फिसला मैच?

    कोलकाता टेस्ट मैच गंवाने के बाद बात शुभमन गिल (Shubman Gill Injury) की गैरमौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने बताया कि पिच बैटिंग के लिए बेहतर नहीं थी और स्पिनर्स को यहां पर काफी मदद मिली। पंत ने आगे कहा कि हम इस हार से निराश जरूर हैं, लेकिन इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हां हमें लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिए था लेकिन हम ऐसा करने में फिलहाल असफल रहे। पंत ने ये भी कहा कि टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश ने एक शानदार साझेदारी की, जिससे साउथ अफ्रीका मैच में वापसी कर सका और एक निर्णायक मोड़ पर इस साझेदारी ने हमें नुकसान पहुंचाया।

    IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट में एकमात्र अर्धशतक बावुमा ने जड़ा

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच पहले टेस्ट मैच में टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश की साझेदारी टीम के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी हुई, जिसके दम पर साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए और भारत को 124 रन का टारगेट दिया। बावुमा ने दूसरी पारी में नाबाद 55 रन बनाए। उन्होंने 136 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से ये पारी खेली। बॉश ने 25 रन बनाए। बता दें कि कोलकाता टेस्ट में केवल टेम्बा बावुमा ही दोनों टीम की ओर से बैटर रहे, जिन्होंने अर्धशतक जड़ा।

    मैच की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर सिमटी, जिसके जवाब में भारत ने 189 रन बनाए और 30 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 153 रन पर ढेर हुई और भारत  दूसरी पारी में 124 रन का पीछा करते हुए 93 रन ही बना सका। इस तरह भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा।

