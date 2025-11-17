Language
    IND vs SA: 'हमें लक्ष्‍य हासिल करना चाहिए था, लेकिन...', ऋषभ पंत ने भारत की हार के बाद किया बड़ा खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों कोलकाता टेस्‍ट में 30 रन की शर्मनाक शिकस्‍त सहनी पड़ी। इस तरह टीम इंडिया दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत ने कहा कि मेजबान टीम को लक्ष्‍य हासिल करना चाहिए था, लेकिन दबाव में उनकी पारी बिखर गई। पंत ने दूसरे टेस्‍ट में दमदार वापसी की उम्‍मीद जताई।

    ऋषभ पंत

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टेस्‍ट टीम के उप-कप्‍तान ऋषभ पंत ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली शिकस्‍त को उनकी टीम अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी और साथ ही कहा कि दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया दमदार वापसी करेगी।

    ऋषभ पंत ने मैच के बाद कहा कि भारतीय टीम को यह लक्ष्‍य हासिल करना चाहिए था, लेकिन दबाव बढ़ने पर मेजबान टीम की पारी लड़खड़ा गई। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने मैच में आठ विकेट लेकर फर्क बनाया।

    भारत की यह घर में पिछले छह टेस्‍ट में चौथी शिकस्‍त रही। इसमें न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में 0-3 का क्‍लीन स्‍वीप शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली शिकस्‍त ने एक बार फिर इस मामले को बढ़ा दिया है कि स्पिन के लिए मददगार पिच पर भारतीय बल्‍लेबाज सक्षम नहीं हैं।

    इस तरह के मैच के बाद आप ज्‍यादा नहीं सोचना चाहेंगे। हमें यह लक्ष्‍य हासिल करना चाहिए था। दबाव लगातार बढ़ता गया। हमनें मौके को भुनाया नहीं। गेंदबाजों के लिए पिच पर मदद थी। इस तरह की पिच पर 120 रन का लक्ष्‍य मुश्किल होता है। मगर हमें दबाव को झेलकर रन बनाना चाहिए थे। हम सुधार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन निश्चित ही दमदार वापसी करेंगे।

    ऋषभ पंत

    मैच का टर्निंग प्‍वाइंट

    पता हो कि पंत ने शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में कार्यवाहक कप्‍तान की भूमिका निभाई। गिल को गर्दन में चोट के कारण अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था। पंत ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के कप्‍तान टेंबा बावुमा और कॉर्बिन बॉश के बीच आठवें विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी मैच का टर्निंग प्‍वाइंट साबित हुई।

    पंत ने कहा, 'टेंबा और बॉश के बीच सुबह अच्‍छी साझेदारी हुई। उनके बीच की साझेदारी से हमें नुकसान पहुंचा। बता दें कि भारतीय टीम को कोलकाता टेस्‍ट जीतने के लिए 124 रन का लक्ष्‍य मिला था। मगर मेजबान टीम 93 रन पर ढेर हो गई और 30 रन से मैच गंवा बैठी।

