स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टेस्‍ट टीम के उप-कप्‍तान ऋषभ पंत ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली शिकस्‍त को उनकी टीम अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी और साथ ही कहा कि दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया दमदार वापसी करेगी।

ऋषभ पंत ने मैच के बाद कहा कि भारतीय टीम को यह लक्ष्‍य हासिल करना चाहिए था, लेकिन दबाव बढ़ने पर मेजबान टीम की पारी लड़खड़ा गई। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने मैच में आठ विकेट लेकर फर्क बनाया।