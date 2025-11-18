स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पूर्व भारतीय कप्‍तान सुनील गावस्‍कर ने कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रन की शिकस्‍त के बाद भारतीय बल्‍लेबाजों की कड़ी आलोचना की है। बता दें कि भारतीय टीम 124 रन का पीछा करने में असफल रही और 93 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह टीम इंडिया दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई। भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल गर्दन में दर्द के कारण दूसरी पारी में हिस्‍सा नहीं ले सके और मेजबान टीम ने 10 बल्‍लेबाजों के साथ मुकाबला किया।

गावस्‍कर ने निकाली भड़ास गावस्‍कर ने ध्‍यान दिलाया कि घरेलू क्रिकेट कम खेलने के कारण भारतीय पारी लड़खड़ाई। लिटिल मास्‍टर ने स्‍पोर्ट्स तक से बातचीत में कहा, 'हमारे कई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट नहीं खेले। अगर आप घरेलू क्रिकेट खेलते तो इस तरह की पिच मिलती। सही है ना? घरेलू स्‍तर पर टीमें अंक हासिल करने की कोशिश करती हैं ताकि रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में क्‍वालीफाई कर सके, जिसका मतलब है कि वहां ऐसी पिचे हैं, जहां गेंद पर अच्‍छी ग्रिप बन रही है और थोड़ा टर्न भी मौजूद है।'

सुनील गावस्‍कर ने साथ ही कहा, 'हमारे किसी खिलाड़ी ने यह जानकर भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। कितने खिलाड़ी हैं, जो रणजी ट्रॉफी मैच खेले?' महान क्रिकेटर ने चिंता जताई कि खिलाड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट का हवाला देकर घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करते हैं।

गावस्‍कर की अहम सलाह सुनील गावस्‍कर ने टीम प्रबंधन को सलाह दी कि उन्‍हीं खिलाड़‍ियों को मौका दे, जो रणजी ट्रॉफी मुकाबलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। गावस्‍कर ने कहा, 'खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में हिस्‍सा नहीं लेते। क्‍योंकि वो वर्कलोड की बात करते हैं। वर्कलोड सिर्फ एक शब्‍द है। वो खेलना नहीं चाहते। अगर फॉर्म में नहीं हुए तो ही रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। वरना नहीं खेलेंगे।'

पूर्व कप्‍तान ने आगे कहा, 'आपने अगर ऐसी पिच तैयार कराई, जिसमें अच्‍छा टर्न मौजूद है तो आपको ऐसे खिलाड़ी चुनने चाहिए, जो घरेलू क्रिकेट खेलते हो। हमें असल में ऐसे खिलाड़‍ियों की जरूरत नहीं, जो अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट खेले और ऐसी पिच पर खेलने के आद‍ि नहीं हो।'