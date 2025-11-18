Language
    IND vs SA: 'सब डरके खेल रहे हैं...', 93 पर ऑलआउट हुआ भारत तो भड़का पूर्व क्रिकेटर; टीम प्रबंधन को जमकर फटकारा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:54 AM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में चयन की अनिश्चितता के कारण भारतीय टेस्‍ट बल्‍लेबाजों का घर में बुरा हाल हो रहा है। कैफ ने साई सुदर्शन और सरफराज खान के अनिश्चित चयन का हवाला दिया, जिन्‍हें बेहतर प्रदर्शन के बावजूद बाहर रखा गया। कैफ ने कहा कि खिलाड़ी डरे हुए हैं क्‍योंकि उन्‍हें समर्थन की उम्‍मीद कम है। कैफ ने जानें क्‍या कहा।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने कहा कि चयन की अनिश्चितता के कारण घरेलू परिस्थितियों में भारतीय टेस्‍ट बल्‍लेबाजों का बुरा हाल है।

    बता दें कि भारतीय टीम रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स पर 124 रन के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए केवल 93 रन पर ऑलआउट हुई और दक्षिण अफ्रीका के हाथों 30 रन की शिकस्‍त झेली। इस तरह टीम इंडिया दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है।

    भारत ने पहले टेस्‍ट के लिए चार स्पिनर्स वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को प्‍लेइंग 11 में शामिल किया जबकि नंबर-3 विशेषज्ञ बल्‍लेबाज साई सुदर्शन को बाहर बैठाया था। सुंदर ने नंबर-3 की जिम्‍मेदारी संभाली और कुछ रन जरूर बना, लेकिन कैफ ने चयन में अस्थिरता पर प्रकाश डाला।

    कैफ ने क्‍या कहा

    कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर सरफराज खान की स्थिति का हवाला दिया, जो टीम में जगह बनाने से लगातार चूक रहे हैं। पूर्व भारतीय बल्‍लेबाज ने कहा, 'जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्‍हें वो भावना नहीं कि कोई उनका साथ देगा। कोई समर्थन नहीं है। सब डरके खेल रहे हैं। कोई खुल के नहीं खेल रहा।'

    उन्‍होंने आगे कहा, 'अगर सरफराज खान की शतक जमाने के बावजूद जगह पक्‍की नहीं है तो मेरे ख्‍याल से इस टीम में काफी उलझन है। सरफराज खान शतक जमाने के बावजूद वापसी नहीं कर पा रहे हैं। साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए, लेकिन अगला मैच खेलने को नहीं मिला।'

    भारत अपने ही जाल में फंसा

    बता दें कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले टेस्‍ट में शिकस्‍त के बाद कहा कि उन्‍होंने जैसी पिच की मांग की थी, वैसी ही मिली थी। कोलकाता टेस्‍ट में गेंदबाजों का बोलबाला रहा। भारतीय टीम अपने हिसाब की पिच मांगने के बावजूद फ्लॉप हुई, जिसका उसे 30 रन की शिकस्‍त के साथ खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा व अंतिम टेस्‍ट शनिवार से गुवाहाटी में खेला जाएगा।

