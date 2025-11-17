'कुछ तो गड़बड़ है', टीम इंडिया की हार के बाद पूर्व बल्लेबाज ने उठाए बड़े सवाल, इस बात से किया साफ इनकार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के हाथों कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सवालों के घेरे में है। देश के कई पूर्व खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत को भारत में हराना कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को भारत में ही 0-3 से मात दी। इसके बाद कोलकाता में भी भारत को पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया।

कई लोग इस हार की वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद आए बदलाव के फेज को बता रहे हैं। हालांकि, टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। पुजारा ने कहा कि टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है ऐसे में अगर वह विदेशों में हारे तो समझ में आता है, लेकिन घर में मिली हार किसी भी सूरत में हजम नहीं होती।

'टीम में काफी टैलेंट है' पुजारा ने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों का नाम लेकर कहा कि ये खिलाड़ी टीम इंडिया की गहराई को बयां करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुजारा ने कहा, "मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भारत की हार बदलाव के दौर से गुजरने के कारण आई है। विदेशों में हार मिलती है तो समझ में आता है। मौजूदा भारतीय टीम में काफी प्रतिभा और शानदार क्लास है। टीम के पास यशस्वी, केएल राहुल, सुंदर और गिल जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है।"