Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कुछ तो गड़बड़ है', टीम इंडिया की हार के बाद पूर्व बल्लेबाज ने उठाए बड़े सवाल, इस बात से किया साफ इनकार

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज ने कोलकाता में मिली हार के बाद टीम इंडिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि भारत के प्रतिभा की कमी है और ये हार बदलाव के दौर से गुजारने के कारण आई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के हाथों कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सवालों के घेरे में है। देश के कई पूर्व खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत को भारत में हराना कभी भी आसान नहीं रहा है, लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को भारत में ही 0-3 से मात दी। इसके बाद कोलकाता में भी भारत को पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई लोग इस हार की वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद आए बदलाव के फेज को बता रहे हैं। हालांकि, टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। पुजारा ने कहा कि टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है ऐसे में अगर वह विदेशों में हारे तो समझ में आता है, लेकिन घर में मिली हार किसी भी सूरत में हजम नहीं होती।

    'टीम में काफी टैलेंट है'

    पुजारा ने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों का नाम लेकर कहा कि ये खिलाड़ी टीम इंडिया की गहराई को बयां करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुजारा ने कहा, "मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भारत की हार बदलाव के दौर से गुजरने के कारण आई है। विदेशों में हार मिलती है तो समझ में आता है। मौजूदा भारतीय टीम में काफी प्रतिभा और शानदार क्लास है। टीम के पास यशस्वी, केएल राहुल, सुंदर और गिल जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है।"

    पुजारा ने कहा, "अगर टीम घर में हारती है तो ये बताता है कि टीम में कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये मैच एक अच्छी पिच पर खेला जाता तो भारत के जीतने की संभावना काफी ज्यादा होती।"

    पुजारा ने पिच पर उठाए सवाल

    टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच में खराबी नहीं बताई। वहीं पुजारा ने कहा कि पिच भारत के लिए सही नहीं थी। उन्होंने कहा, "इस तरह की पिच हमारे जीतने की संभावना को कम करती है और विपक्षी टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा कर देती है। प्रतिभा को देखते हुए हमारी इंडिया-ए की टीम भी साउथ अफ्रीका को चुनौती दे सकती है। ये काबिलियत में कमी की बात नहीं है। इसलिए बदलाव के दौर को दोष देना सही नहीं है।"

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: 'उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया', कोलकाता में मिली हार के बाद पूर्व स्पिनर ने दिखाया टीम मैनेजमेंट को आईना

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: शुभमन गिल की अस्पताल से हुई छुट्टी, मिली आराम करने की सलाह