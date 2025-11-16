IND vs SA: शुभमन गिल की अस्पताल से हुई छुट्टी, मिली आराम करने की सलाह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में गर्दन पर चोट लगने के बाद इलाज करा रहे भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को वुडलैंड्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। गिल को दूसरे दिन चोट लगी थी और इसी कारण वह दूसरी पारी खेलने नहीं उतरे थे।

साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से मात दी। टीम इंडिया को 124 रनों का टारगेट मिला था लेकिन वह 93 रन ही बना सकी। मुश्किल ईडन गार्डन्स पिच पर मिली इस हार के साथ भारत दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे हो गया।मैच के बाद बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) अध्यक्ष सौरव गांगुली रविवार को अस्पताल में गिल से मिलने पहुंचे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी।

दूसरे मैच में खेलना तय नहीं गिल को खेल के दूसरे दिन चोट लगी थी और तीसरे दिन की शुरुआत से पहले ही उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया। दूसरी पारी में भी वे बल्लेबाज़ी नहीं कर सके और भारतीय टीम 93 रन पर ढेर हो गई। गिल का 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में खेलना अभी तय नहीं है। टीम मंगलवार को गुवाहाटी रवाना होगी।

डॉक्टर ने देखी रिपोर्ट बीसीसीआई के मेडिकल पैनल के प्रमुख और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी के सेंटर आफ स्पो‌र्ट्स मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर दिनशा पार्डीवाला ने जांच रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें पुष्टि हुई कि शुभमन गिल को इंटर स्पाइनस लिगामेंट इंजरी है, जो गर्दन की हड्डियों के बीच स्थित लिगामेंट पर प्रभाव डालती है।