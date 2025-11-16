IND vs SA: शुभमन गिल के लिए अगले 48 से 72 घंटे अहम, मिली आराम करने की सलाह
शुभमन गिल को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट लग गई थी। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच में भारत को हरा दिया और गिल ने दूसरी पारी में भूी ूबैटिंग नहीं की। गिल को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है।
जेएनएन, कोलकाता: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में चोट के कारण दूसरे दिन भी बल्लेबाजी करने नहीं उतर पाए। बीसीसीआई ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही स्पष्ट किया था कि गिल खेलने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
गिल की स्थिति का आकलन करने के लिए उनका एमआरआई स्कैन कराया गया, जिसके बाद उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल में रखा गया।
डॉक्टर ने देखी रिपोर्ट
बीसीसीआई के मेडिकल पैनल के प्रमुख और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी के सेंटर आफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर दिनशा पार्डीवाला ने जांच रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें पुष्टि हुई कि शुभमन गिल को इंटर स्पाइनस लिगामेंट इंजरी है, जो गर्दन की हड्डियों के बीच स्थित लिगामेंट पर प्रभाव डालती है।
गिल को करना है आराम
डाक्टरों ने गिल को 48 से 72 घंटे के पूर्ण आराम, दवा और फिजिकल मूवमेंट में सावधानी बरतने की सलाह दी है। टीम मैनेजमेंट ने बताया कि गिल को आज शाम अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और वे टीम होटल में चिकित्सा टीम की निगरानी में आराम करेंगे। करीब 48 घंटे बाद उनका दोबारा परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद उनके खेलने को लेकर आगे अपडेट जारी किया जाएगा।
