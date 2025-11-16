IND vs SA: शुभमन गिल के लिए अगले 48 से 72 घंटे अहम, मिली आराम करने की सलाह

जेएनएन, कोलकाता: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में चोट के कारण दूसरे दिन भी बल्लेबाजी करने नहीं उतर पाए। बीसीसीआई ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही स्पष्ट किया था कि गिल खेलने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिल की स्थिति का आकलन करने के लिए उनका एमआरआई स्कैन कराया गया, जिसके बाद उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल में रखा गया। डॉक्टर ने देखी रिपोर्ट बीसीसीआई के मेडिकल पैनल के प्रमुख और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी के सेंटर आफ स्पो‌र्ट्स मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर दिनशा पार्डीवाला ने जांच रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें पुष्टि हुई कि शुभमन गिल को इंटर स्पाइनस लिगामेंट इंजरी है, जो गर्दन की हड्डियों के बीच स्थित लिगामेंट पर प्रभाव डालती है।