Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: कोलकाता में मिली हार के बाद सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को दी नसीहत कहा- 'तीन दिन में नहीं...'

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका के हाथों भारत को मिली हार किसी भी भारतीय फैंस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। दिग्गज क्रिकेट भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मौजूदा कोच गौतम गंभीर को एक सलाह दी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    गौतम गंभीर को मिली सौरव गांगुली से खास सलाह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को साउथ अफ्रीका के हाथों 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। ये हार किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं हो रही है। टीम इंडिया 124 रनों के छोटे से टारगेट का पीछा नहीं कर पाई और 93 रन ही बना सकी। इसके बाद भारत के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गंभीर को एक नसीहत दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय टीम इस हार के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम करने की स्थिति में नहीं बची है। अब उसके पास सीरीज ड्रॉ कराने का ही विकल्प होगा। अगर वह गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच जीत लेती है तो फिर सीरीज ड्रॉ रहेगी जो एक तरह से साउथ अफ्रीका की जीत ही होगी।

    पांच दिन में जीतो

    इस हार के बाद गांगुली ने कहा है कि गंभीर को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि टेस्ट मैच तीन दिनों में नहीं जीते जाते बल्कि पांच दिन में जीते जाते हैं। गांगुली ने मोहम्मद शमी का नाम भी लिया जिन्हें गंभीर ने टेस्ट टीम से बाहर कर रखा है। गांगुली ने कहा, "उन्हें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शमी, अपने स्पिनरों में भरोसा होना चाहिए कि वह टेस्ट मैच जीताएंगे। टेस्ट मैच पांच दिन में जीते जाते हैं तीन दिन में नहीं।"

    इस कारण उठी बात

    दरअसल, गांगुली ने ये नसीहत गौतम गंभीर के स्पिनरों की मददगार पिच मांगने की बात पर कही। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर काफी सवाल उठे। इस पर स्पिनर हावी रहे और यही भारत को अखर गया। साउथ अफ्रीकी स्पिनरों ने इसका पूरा फायदा उठाया और जीत हासिल की। गांगुली ने कहा कि ग्राउंडस्टाफ ने ठीक वैसी ही पिच तैयार की थी जिसकी मांग टीम इंडिया ने की थी।

    गांगुली ने कहा, "कोई विवाद नहीं है। ये अच्छी टेस्ट विकेट नहीं थी, लेकिन भारत हार गया। उन्हें 120 रन (124) बनाने थे। ये अच्छी टेस्ट पिच नहीं थी, लेकिन गंभीर ने कहा था कि वह इसी तरह की पिच चाहते हैं। उन्होंने यही बात पिच क्यूरेटर से कही थी। हां ये सही है कि निर्देष मिले थे। हमें अच्छी पिचों पर खेलना चाहिए।"

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: 'सबसे बुरे कोच', कोलकाता में मिली हार के बाद गौतम गंभीर पर फूटा फैंस का गुस्सा, सोशल मीडिया पर जमकर पड़ी लताड़

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे शुभमन गिल या नहीं? कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा अपडेट