IND vs SA: कोलकाता में मिली हार के बाद सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को दी नसीहत कहा- 'तीन दिन में नहीं...'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को साउथ अफ्रीका के हाथों 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। ये हार किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं हो रही है। टीम इंडिया 124 रनों के छोटे से टारगेट का पीछा नहीं कर पाई और 93 रन ही बना सकी। इसके बाद भारत के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गंभीर को एक नसीहत दी है।

भारतीय टीम इस हार के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम करने की स्थिति में नहीं बची है। अब उसके पास सीरीज ड्रॉ कराने का ही विकल्प होगा। अगर वह गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच जीत लेती है तो फिर सीरीज ड्रॉ रहेगी जो एक तरह से साउथ अफ्रीका की जीत ही होगी।

पांच दिन में जीतो इस हार के बाद गांगुली ने कहा है कि गंभीर को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि टेस्ट मैच तीन दिनों में नहीं जीते जाते बल्कि पांच दिन में जीते जाते हैं। गांगुली ने मोहम्मद शमी का नाम भी लिया जिन्हें गंभीर ने टेस्ट टीम से बाहर कर रखा है। गांगुली ने कहा, "उन्हें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शमी, अपने स्पिनरों में भरोसा होना चाहिए कि वह टेस्ट मैच जीताएंगे। टेस्ट मैच पांच दिन में जीते जाते हैं तीन दिन में नहीं।"

इस कारण उठी बात दरअसल, गांगुली ने ये नसीहत गौतम गंभीर के स्पिनरों की मददगार पिच मांगने की बात पर कही। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर काफी सवाल उठे। इस पर स्पिनर हावी रहे और यही भारत को अखर गया। साउथ अफ्रीकी स्पिनरों ने इसका पूरा फायदा उठाया और जीत हासिल की। गांगुली ने कहा कि ग्राउंडस्टाफ ने ठीक वैसी ही पिच तैयार की थी जिसकी मांग टीम इंडिया ने की थी।